El Real Madrid ya teme al Palacio

Los de Laso tienen el liderato de la ACB en su bolsillo y el sábado se espera el lleno para luchar por el play off

Los dos equipos de la Liga ACB que esta temporada han alcanzado una 'Final Four' europea se verán las caras el sábado en el Palacio, a las 19.00 horas, en un encuentro que en los últimos años ha crecido en cuanto emoción e intensidad. El UCAM CB Murcia regresará a la rutina de la Liga Endesa tras colgarse la medalla de bronce en la Champions League ante un pabellón que prácticamente rozará el lleno al tener gran parte de las localidades ya vendidas, y que dará un cálido recibimiento a sus jugadores por la gesta conseguida en Atenas. Mientras que al otro lado estará un Real Madrid que ya tiene los deberes hechos al tener en su poder el liderato de la ACB y buscará marcharse a la fase final de la Euroliga de Belgrado con buenas sensaciones.

Y es que las últimas cinco visitas del conjunto blanco a la capital del Segura no han sido nada fáciles. Atrás se han quedado las cámaras y los 'flashes' para este tipo de partidos por parte de una grada cada vez más identificada con el equipo murciano y que confía en poder vencer a uno de los mejores equipos de Europa para seguir manteniendo vivo el sueño de acudir por segunda vez a un play off de la ACB. El UCAM ha conseguido vencer en el Palacio al Madrid de Pablo Laso hasta en dos ocasiones en los últimos cinco encuentros disputados en Murcia y, en una de ellas, los blancos se llevaron un ajustado triunfo en la prórroga. Ya en la temporada 2013/2014, con Óscar Quintana en el banquillo, el Real Madrid se hizo con una apretada victoria en el pabellón murciano con tan solo siete puntos de diferencia (81-88) en un duelo en el que Nikola Mirotic -actual jugador de los Pelicans de la NBA- firmó 19 puntos.

Fue tan solo el primer aviso, ya que un año más tarde, con Diego Ocampo a los mandos del UCAM, se puso fin a una racha de 20 años sin ganar al equipo madridista (86-79). Un parcial de 37-11 durante el desenlace de ese choque liderado por Carlos Cabezas, exbase universitario, y cinco jugadores del equipo murciano que superaron los dobles dígitos en la anotación (Antelo, Bamforth, Wood, Radovic y Lima), noquearon a todo un Real Madrid que acabó levantando todos los títulos posibles esa misma temporada y en el que se encotraba un Facundo Campazzo recién aterrizado en Europa.

En el curso siguiente, el director de juego argentino llegó como cedido al UCAM y de la mano de Fotis Katsikaris se alcanzó la que es -hasta ahora- la mejor temporada del club murciano en la Liga Endesa. Los universitarios lograron la séptima plaza y por consiguiente el billete para disputar las eliminatorias por el título por primera vez. No pudieron repetir victoria en la fase regular, aunque sí pusieron contra las cuerdas otra vez a la plantilla de Pablo Laso en un encuentro que se decidió en la prórroga (99-104). El conjunto murciano realizó de nuevo una fantástica actuación coral en ataque, aunque en los cinco minutos de prolongación fue el Madrid el que supo 'matar' el partido. No obstante, la 'vendetta' no se hizo esperar y en el segundo partido del play off, el Madrid cayó en el Palacio con otro último cuarto liderado por Cabezas -con 10 puntos en 10 minutos- que llevó la eliminatoria hasta el tercer y definitivo encuentro.

El pasado curso fue la excepción a la tónica de los últimos enfrentamientos entre el UCAM y el Madrid, puesto que los blancos superaron holgadamente (61-89) a un equipo en el que acababa de aterrizar Katsikaris para iniciar su segunda etapa al frente del club tras el despido de Óscar Quintana.