Iniesta, más cerca de seguir su carrera en Japón

El equipo de fútbol japonés Vissel Kobe se mostró hoy "sorprendido" por el supuesto fichaje del capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, con quien negó haber tenido negociaciones directas, aseguró hoy a Efe un portavoz del conjunto nipón.

El Vissel Kobe dijo haberse enterado del supuesto fichaje por los medios japoneses que se hacen eco de la información de la Cadena Ser, que asegura que Iniesta firmará por tres temporadas y que la operación fue gestionada por Hiroshi Mikitani, presidente de Rakuten, patrocinador del FC Barcelona y propietario del equipo de fútbol nipón.

Al ser preguntado sobre la intermediación de la firma de comercio electrónico, el Vissel Kobe, que juega en la primera división de la J-League japonesa, dijo desconocer cualquier conversación, pero no descartó que la compañía pudiera estar negociando con Iniesta. Un portavoz de Rakuten por su parte aseguró que la compañía "no puede hacer ningún comentario" sobre el supuesto fichaje.

Entre otros futbolistas de renombre que han pasado por el conjunto japonés se encuentra Michael Laudrup, que jugó en el país asiático en la temporada 1996-1997 tras su salida del Real Madrid y previamente a su retiro en el Ajax de Ámsterdam. Iniesta (Fuentealbilla, España, 1984) anunció el 27 de abril en una emotiva rueda de prensa que abandonará el club azulgrana a final de esta temporada tras 22 años en el conjunto catalán.



Negativa desde China



El Chongqing Dangdai Lifan chino ha confirmado este lunes que no fichará a Andrés Iniesta tras el supuesto interés del conjunto asiático en hacerse con los servicios del jugador español, apuntando que no descartan una "colaboración" con el albaceteño en materia de marketing, pero que esto no significa que el de Fuentealbilla vaya a ser jugador del club.

"Nuestro club e inversores tienen negocios en agencia, marketing y formación de deporte en colaboración con Iniesta, así que no descartamos una colaboración más profunda en el futuro, pero esto no significa que Iniesta vaya a ser un jugador de nuestro club", apuntó el equipo a través de un comunicado en su página web.

El club asiático insistió en "contribuir al desarrollo sostenible del fútbol chino". "Vamos a seguir el principio de inversión razonable. Construir un club sostenible siempre ha sido fundamental en nuestro club, nunca iremos en contra de la visión de desarrollo del fútbol chino, estamos comprometidos a contribuir al desarrollo saludable del fútbol chino", añadió.