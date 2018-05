El UCAM quiere volver a levantarse

El tiempo pasa tan rápido en el deporte que no hay instante para grandes celebraciones ni interminables lamentaciones. Después de caer en el partido de semifinales ante el AEK con el orgullo herido y la rabia contenida, el UCAM Murcia Club Baloncesto no quiere volverse de vacío de la Final Four de la Champions League de Atenas. A las cuatro y media de la tarde ( Popular Televisión) tiene una cita también histórica con ese encuentro que nadie quiere jugar, el conocido como de la consolación, que al margen de restañar, solo en parte, las heridas dejó el duelo ante los anfitriones, también reportaría un premio al club de 200.000 euros. De momento tiene 140.000 asegurados, pero puede incrementar su bolsa en su primera participación en la competición que organiza la FIBA, que ayer premió en su gala a Ovie Soko como el mejor ala pívot de la competición.

Nadie quiere hablar más de árbitros y en el vestuario se han prohibido las lamentaciones para romper una racha de tres derrotas consecutivas, dos de ellas en ACB, y así regresar el lunes a casa con un buen sabor de boca, con el aroma de haber hecho algo más importante e histórico de lo conseguido hasta ahora. Y quieren hacerlo justo antes de recibir el próximo sábado al Real Madrid en el Palacio de los Deportes y de librarse en las tres jornadas la última carrera por entrar en los play off por el título. Pero para ello, los hombres de Ibon Navarro tienen que superar al MHP Riesen Ludwigsburg, el tercer clasificado de la pujante liga de Alemania, una competición que cada año crece en calidad y cantidad de equipos. Los germanos, comandados desde el banquillo por el estadounidense John Patrick, designado ayer como el mejor técnico esta temporada de la competición, cuentan con un quinteto titular sólido, con jugadores como el base estadounidense Kerron Johnson o el escolta Thomas Walkup. Un ex ACB como Adam Waleskowski, nacionalizado alemán, suele actuar en el puesto de ala pívot, mientras que el alero Elgin Cook y el pívot Justin Sears completan el equipo habitual. Es decir, cinco jugadores nativos de Estados Unidos en un club que lleva un balance de 21 victorias y 8 derrotas en su competición nacional.

El UCAM llega herido porque varios de sus jugadores están con molestias. Lo más grave es la situación de José Ángel Antelo. El gallego se ha vuelto a romper y ha dicho adiós ya a la temporada a la espera de las pruebas que se le realizarán el martes tras llegar la expedición a Murcia. En el club incluso se teme que tenga que volver a pasar por el quirófano, como ya ocurrió el pasado mes de septiembre, y que tenga que estar unos seis meses de baja.

La lesión que sufrió en la pretemporada pasada dejó sin gemelo al capitán como consecuencia de una rotura del tendón de Aquiles. Ahora podría sufrir una rotura parcial, por lo que tendría que volver a ser intervenido.

Antelo reapareció el pasado mes de febrero tras caer lesionado en septiembre. A principios de febrero regresó a la actividad y en el partido de liga frente al MoraBanc Andorra, un mes después, volvió a sufrir molestias físicas. Desde entonces no había jugado e incluso estuvo varias semanas sin poder llegar ni a vestirse. En las semifinales de la Champions reapareció. En el tercer cuarto, dos minutos después de saltar a la pista, capturó un rebote en ataque, lanzó a canasta y al caer se encontró con la pierna de un rival, quedando tendido en el suelo. Cuando el gallego se levantó notó que no podía andar, pidiendo el cambio mientras que el juego continuó.

Nada más acabar el partido, los doctores Paco Martínez y Juan José Martínez Navarro, que han acompañado al equipo en Atenas, examinaron al jugador, aunque aún no han emitido un parte médico sobre el alcance de la lesión, pero todo hace indicar que se puede repetir la historia.

La baja de Antelo se une también a los problemas físicos que arrastra Augusto César Lima, con una costilla dolorida por un golpe que recibió durante un entrenamiento esta misma semana. El jugador, según se desveló ayer, jugó infiltrado ante el AEK Atenas y hoy tendrá que volver a hacer lo mismo. Por tanto, a Ibon Navarro no le quedará más remedio que recurrir de nuevo a Kevin Tumba y sacrificar a Marcos Delía para el encuentro por el tercer puesto, que comenzará a las cuatro y media hora española.

En esta situación afronta el UCAM Murcia el choque de cuartos de final, con pronóstico incierto. El MHP Riesen Ludwigsburg cayó en semifinales ante el AS Mónaco, que pese a tener el ambiente en contra, ha demostrado tener la mejor plantilla del campeonato. Los monegascos ganaron por 65-87 después de dominar los alemanes el encuentro durante el primer cuarto, llegando a la conclusión del mismo con un 20-11 en el marcador. Pero los franceses, que fueron rivales del UCAM en la fase de grupos, reaccionaron con una buena puesta en escena del segundo cuarto, llegando dar la vuelta al marcador (38-36). Kikanovic, Evans y Robinson fueron los artífices de que el equipo del Principado marcara distancias en el tercer cuarto, adquiriendo una renta de siete puntos al final del mismo (54-61). El choque terminó por romperse en el inicio del último período. El Riesen, con una rotación de banquillo más corta, se quedó sin argumentos y solo fue capaz de anotar 11 puntos frente a un Mónaco que fue un vendaval de juego. En cualquier caso, destacó el hecho de que cuatro jugadores del equipo germano acabaran el choque por encima de los diez puntos en su casillero de puntos.