El honor no lo otorga la clasificación

Salmerón apostará por algunos de los menos habituales pensando en ir guardando fuerzas para la fase de ascenso.

El honor no es una cuestión que pueda medirse por el puesto en la clasificación, ya que esta tarde se ven las caras el Lorca Deportiva y el Real Murcia en un duelo intrascendente para ambos conjuntos, puesto que los locales hace dos semanas que certificaron su descenso a Tercera División y los visitantes tienen en su poder desde hace siete días una de las plazas que permite luchar en el play off de ascenso. Por eso a ambos conjuntos solo les queda enseñar sobre el césped del Artés Carrasco la casta, el orgullo y el amor propio de un Lorca que no ha cumplido las expectativas y de un Murcia que contará por primera vez desde que Salmerón cogió al equipo con muchos de los jugadores que menos oportunidades han tenido en el torneo liguero.

El Lorca Deportiva afronta este choque con la intención de salvar la honra tras consumarse el descenso hace dos jornadas. La pasada jornada le puso las cosas difíciles al Cartagena y esta tarde quiere hacer lo propio con el Real Murcia. Los lorquinos se despiden de su escaso público que le ha seguido en la presente campaña y lo quiere hacer brindándole una victoria. También disputa en casa el último choque como equipo de Segunda B.

Mario Simón tiene la baja de Chirri por lesión mientras que el meta Simón no jugará por la denominada cláusula del miedo. Carrasco no está bien pero es muy probable que esté en el banquillo. En el once lorquinista podrían estar ex murcianistas como Juanjo y Javi Saura. Hortal estará en la meta. Juanjo y Argachá en los laterales. Lulu y Urzaiz en el centro. Bonaque y David Álvarez en el medio centro. Luismi y Sergio Rodríguez en los costados. Javi Saura de enganche y Britos en punta.

No habrá mucho público en las gradas del estadio Artés Carrasco y quizá sean mas los aficionados murcianistas que lorquinistas. El precio de las entradas es de doce euros la tribuna alta y baja y diez para el resto del campo.

El Real Murcia por su parte llega al recinto lorquinista con una sola baja por lesión, la del centrocampista Pallardó, y de hecho Salmerón optó ayer por incluir en la convocatoria a Machado, un jugador del Imperial, de Tercera División. Lo normal es que el conjunto grana no se parezca mucho al que todas las semanas dispone el propio Salmerón, aunque algunos jugadores tienen que hacer un esfuerzo extra para demostrarle a su entrenador que puede contar con ellos para el play off que se avecina. También serán bajas, pero por sanción, el defensa David Mateos, el lateral David Forniés y el centrocampista Fran Carnicer, aunque este último no es titular, como sí es el caso de sus otros dos compañeros también sancionados.