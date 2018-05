El Cartagena empata ante La Balona y deja los deberes para el final

No hubo alirón en La Línea de La Concepción. El Cartagena, que podía ser oficialmente campeón del grupo IV si ganaba al Linense en su estadio, solo pudo empatar en un partido discreto de los de Alberto Monteagudo. El conjunto local, que necesita urgentemente los puntos para salvar la categoría, llevó el mando del encuentro, sobre todo en el primer acto. Los albinegros tuvieron su oportunidad para obtener el triunfo con una ocasión de Aketxe, pero el vasco perdonó ante el meta Montoya. Por tanto, todo se decidirá el próximo fin de semana en el Cartagonova, donde un empate ante el Écija le valdrá al Cartagena para ser primero.

El Cartagena saltó al césped con camisetas de ánimo hacia el lesionado Cristo Martín. Monteagudo movía varias piezas en el once inicial, dejaba a Aketxe en el banquillo y apostaba por un 4-3-3 con un solo punta y dos extremos abiertos a las bandas. Jugaban de inicio Pau Torres; Óscar Ramírez, Moisés, Josua Mejías, Jesús Álvaro; Cordero, Sergio Jiménez, Chavero; Hugo, Rubén Cruz y José Gaspar.

El Linense, que se jugaba mantenerse en la categoría, fue superior durante todo el primer tiempo, a pesar de que Pau no sufrió para mantener su portería a cero. La Balona apretaba con centros laterales y tenía más el balón en campo contrario. El Cartagena, por su parte, era incapaz de que sus hombres más peligrosos, como Hugo o Rubén Cruz, intervinieran en el juego.

Tras el paso por los vestuarios, el esfuerzo de La Balona empezó a notarse, porque les costaba mucho más mantener el mismo ritmo e impedir la salida del Cartagena. Aun así, Stoichkov, el mejor de su equipo con diferencia, tuvo en sus botas el primer tanto de la tarde en el minuto 55. Óscar Ramírez falló en un despeje y el disparo de Stoichkov desde el punto de penalti se marchó por encima del marco.

El conjunto albinegro mejoró y tuvo más la posesión durante un tramo del encuentro, pero solo un disparo lejano de Chavero llegó a inquietar a los locales. Monteagudo metió a Owusu y a Aketxe en el campo para cambiar la dinámica del choque.

Los visitantes iban madurando el partido y sabían que iban a tener su oportunidad. Y la tuvieron. Aketxe, a diez minutos para el final, se plantó solo ante el portero rival, pero el control se le fue largo. Montoya se le echó encima y consiguió enviar el esférico a córner. El marcador no se movió en los minutos finales, cuando ambos conjuntos prácticamente daban por bueno el empate.

Por tanto, el Cartagena llega a la última jornada con tres puntos más que el Marbella. Como tiene el goal average perdido, necesitará puntuar ante el Écija en el Cartagonova para ser campeón del grupo IV si no quiere depender de lo que hagan sus rivales.