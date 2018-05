"En Lorca van a jugar futbolistas que pueden ayudarnos en el play off, aunque hayan tenido menos protagonismo"

"La plantilla que tenemos es competitiva en todos los sentidos, lo que tratamos también es de equilibrar por las sanciones que tenemos. Esta semana van a entrar jugadores que, aunque hayan intervenido menos en Liga, realmente sabemos que son válidos y que los necesitamos también a la hora de jugar los play off, manteniendo la idea de ganar los dos partidos que nos quedan por delante hasta el play off". José María Salmerón, el entrenador que ya tiene al Murcia clasificado para el play off de ascenso a falta de dos jornadas para el final de la liga regular, confirmó ayer en sala de prensa que algunos de los menos habituales serán de la partida mañana en Lorca ante un Deportiva que ya está descendido a Tercera División, pero que promete guerra por "orgullo y profesionalidad".

En la plantilla del Real Murcia solo falta por debutar el francés Hervin Ongenda, quien llegó en el mercado de invierno y un atacante que estará en la lista de convocados, tal y como confirmó ayer Salmerón y que incluso ya lo dejó entrever tras la inesperada derrota del pasado domingo ante el filial del Betis: "Si mañana no pasa nada, Ongenda estará dentro de los 18. Intentaremos darle minutos a él y alguno más. Tenemos que tener muy en cuenta que es un jugador lleva mucho tiempo sin jugar, entonces no podrá aguantar seguramente los 90 minutos, pero veremos a ver en qué momento podemos hacerlo para que pueda debutar y pueda mostrarse".

Tras superar al Cartagena y al Extremadura, Salmerón vio más cerca que nunca la posibilidad de que el Murcia hubiera acabado primero de grupo, pero tropiezo ante el Betis Deportivo solo permite a los granas que puedan pasar de la tercera a la segunda plaza: "Nosotros ya estamos de lleno preparando el play off de ascenso y trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles. Yo reconozco que mi obsesión era el primer puesto porque todos sabemos lo que supone, pero tenemos que prepararnos igual porque la propia competición nos ha enseñado que ante equipos en teoría fuertes hemos sido capaces de ganar y después nos pintan la cara ante adversarios que parten como inferiores pero que te pueden pintar la cara en cualquier momento".

El máximo responsable del banquillo grana también confirmó que a excepción del centrocampista Miguel Pallardó tiene disponibles al resto de efectivos, aunque matizó que "tenemos a algunos jugadores con molestias que vamos a intentar que en estos quince días puedan solucionarse, aunque no sean casos graves"". "Ya tengo pensado lo que voy a hacer en Lorca al margen de lo que pase el día antes en el partido que puede afectarnos, creo que es lo mejor para el equipo aunque esto no quiere decir que no vayamos a Lorca a por otra cosa que no sea la victoria".

Salmerón también fue preguntado sobre si le preocupaba que el equipo haya encajado en las últimas jornadas más goles de los esperados a pesar de los buenos resultados: "Prometo que ese aspecto no me preocupa porque han sido cosas muy puntuales, me preocupa mucho más la derrota ante el filial del Betis porque sabemos que algunos errores no podemos cometerlos más, pero para eso tenemos ahora tiempo para mejorar algunas cosas y reforzar otras que hacemos a las mil maravillas".