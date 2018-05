El último tren para no caer en el olvido

Con el Real Murcia clasificado para el play off y con dos jornadas intrascendentes por delante, algunos de los menos habituales como Jordan, Xiscu, Pallardó, Juanra y el portero Santomé suspiran por la oportunidad de demostrarle a su técnico que puede contar con ellos para la fase de ascenso

La plantilla del Real Murcia es bastante amplia y José María Salmerón tiene prácticamente dos jugadores por puesto, pero con el equipo ya clasificado para el play off de ascenso y con dos jornadas de Liga intrascendentes por delante, se produce la circunstancia de que durante los próximos quince va a pasar el último tren para que algunos de los menos habituales no caigan en el olvido y terminen el curso prácticamente como auténticos desconocidos para los aficionados.

Aunque el lateral Juanra, el centrocampista Jordan Domínguez y el medio Fran Carnicer han entrado y salido del once titular por distintos motivos a lo largo del curso, son más en la plantilla los jugadores que apenas han tenido la ocasión de enseñar sus virtudes en la competición oficial, ya que Salmerón maneja un equipo titular que le ha dado un gran rendimiento y que conocen de memoria hasta los aficionados. Este grupo, el formado por el portero Santomé, el extremo Xiscu y el centrocampista Pallardó, además de Juanra, Jordan y Carnicer, es el que tiene por delante un tiempo concreto para tratar de que el entrenador cambie de opinión y aumente su consideración hacia alguno de ellos en concreto. Por no decir que aún no ha debutado desde su llegada el francés Hervin Ongenda, un atacante del que se desconoce si realmente puede aportarle algo al equipo en el tramo más importante de la competición, ya que parece complicado que exjugador del PSG, sin un minuto en sus botas, tenga el tiempo suficiente, este curso, como para enseñar algunas de las virtudes que le hicieron llegar al club parisino.

Juanra, Jordan y Fran Carnicer, los tres suplentes habitualmente, son de todo el grupo a los que se le presupone que tienen ahora que dar un paso al frente para que Salmerón pueda tener dudas con vista a su primer once titular pensando en el play off. Juanra Juanra era intocable para Salmerón, con quince partidos como titularhasta que una inoportuna lesión y los refuerzos invernales terminaron llevaron a Pedro Orfila a ocupar el carril derecho con unos resultados tan buenos que nadie se plantea otra opción para el play off. A pesar de que Juanra lleva incluso dos goles en su cuenta particular, su compañero Orfila lleva nada más y nada menos que cinco, por lo que el futbolista de Ciudad Real es de los que lo tiene complicado.

Jordan Domínguez es uno de esos centrocampistas con cierta vocación ofensiva que no ha sido la primera opción para Salmerón, ya que el atacante de Pontevedra solo tuvo ciertos galones como titular mientras durante el tiempo que Santi Jara estuvo de baja y hasta la llegada de Carlos Martínez. El gallego lleva un gol como murcianista en 748 minutos repartidos en siete partidos como titular y once suplente.

Algo parecido le pasa al también centrocampista Fran Carnicer, un jugador con caché en la categoría, pero que ha sido adelantado con mucha velocidad por la polivalencia y el sacrificio del canterano Juanma Bravo, quien a tenor de sus números se ha convertido en intocable para Salmerón en el eje del centro del campo junto al capitán, Armando Ortiz, dejando solo vacante el tercer puesto en el trivote de Salmerón que suelen disputarse David Sánchez y David Mateos, cuando el último no arrastra ningún problema físico. Carnicer está cedido por el Albacete, pero con 13 choques como titular y 12 de suplente repartidos en 1.072 minutos no ha llamado a la titularidad con la fuerza que se esperaba con su contratación y ahora también se le espera en estos partidos que faltan. Otro centrocampista, el veterano Miguel Pallardó, también refuerzo del mercado invernal, todavía ni ha sido titular, lleva solo 86 minutos disputados y ya se ha lesionado, por lo que también es de los que lo tiene complicado como para destacar, aunque Salmerón tiene muy en cuenta a este jugador por su experiencia.

Y si los futbolistas mencionados han tenido su pequeña dosis de protagonismo, el portero Santomé y el extremo Xiscu no son actualmente casi ni nombres reconocibles para los aficionados. El guardameta, además de la Copa del Rey, solo ha jugado un partido de Liga con Salmerón, en la derrota ante el Córdoba B debido a que Ribas estaba lesionado. Tampoco sería extraño que Ribas descanse y que el meta madrileño se acuerde de cómo ponerse los guantes. El caso de Francisco Martínez Anglada 'Xiscu', quien llegó procedente del Zaragoza, sí que es una incógnita porque entre lesiones y que es el 'descarte' favorito de Salmerón muchos ni se acuerdan de que Manolo Sanlúcar, ya en su declive, apostó por el balear en el lateral zurdo durante tres jornadas en las que Forniés fue suplente. Ahora falta por ver si en dos semanas también recibe algún regalo en forma de minutos sobre el campo.