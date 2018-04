La victoria más amarga

Los de Fabri son muy superiores durante todo el encuentro.

El Lorca FC derrotó por la mínima y con justicia al Nástic (1-0) en un buen partido de los locales ante un decepcionante conjunto tarraconense. La sexta victoria del equipo lorquino esta temporada y la segunda con Fabri González en el banquillo, aunque fue la más amarga al no evitar el descenso matématico del equipo lorquino a Segunda B que se produjo ayer. Además, curiosamente, el cuadro catalán ha perdido los dos partidos que ha disputado esta campaña con el Lorca.

Un solitario tanto del canario Dani Ojeda sirvió para que los aficionados, cada vez menos los que asisten al Artés Carrasco, se marcharan con un mal sabor de boca, puesto que el Lorca FC salió a disputar este partido sabiendo que ya era equipo de la categoría de bronce tras los resultados que se habían dado. A falta de cinco jornadas, el equipo lorquino confirmó su paso fugaz por el fútbol profesional tras el ascenso del pasado curso. Fabri sorprendió con algunos cambios no esperados en el once. Era obligada la presencia del meta uruguayo Torgnascioli, ya que Dorronsoro sufre una rotura fibrilar y uno de los jugadores que mejor rendimiento está dando, Fede Vega, se quedó en el banquillo. De los tres delanteros de la plantilla no jugó ninguno y el gallegó colocó a Ojeda como hombre más adelantado. Nando, que llevaba mucho tiempo sin salir de inicio, ayer lo hizo y por su parte Antonio López volvió a la titularidad tras estar dos jornadas ausente por lesión.

El Lorca empezó muy bien el partido, con intensidad y llegando con pocos toques al área rival. A los cinco minutos pudo marcar el Lorca cuando Nando se fue de Arzo y se plantó en el primer palo, pero no definió bien cuando lo tenía todo a su favor. El Nástic, que llegó a Lorca todavía sin hacer los deberes, estaba siendo superado por los lorquinos en todas las facetas del juego. Maikel disparó con mucha intención desde la frontal del área en el minuto doce y el cuero salió rozando el poste. El equipo de Fabri mantuvo las líneas muy juntas y muchas veces los once hombres defendían por detrás del balón. Lo más destacado salía de las botas de Alberto Noguera, en la parte ofensiva y Antonio López en defensa. Se llegó al descanso sin goles, pero con mejores sensaciones por parte del Lorca aunque sin hacer méritos suficientes para merecer ir por delante en el marcador.

Empezó muy bien el segundo acto para los locales, puesto que a los dos minutos Javi Muñoz sacó un derechazo desde la frontal del área que repelió Dimitrievski y Ojeda, que seguía la jugada, marcó su quinto gol de la temporada. El Nástic apretó, pero no tenia fluidez a partir de la línea de tres cuartos. Al contragolpe el Lorca hizo daño y en el minuto cincuenta y tres, un voleón de Ojeda no acabó en gol de milagro. Nueve minutos después fue el meta visitante el que evitó, con dos paradones en la misma jugada, que los locales pudieran ampliar un marcador que terminó de lado del Lorca.