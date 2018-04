Al UCAM le ponen la zancadilla

Los de Ibon Navarro reaccionan en la segunda parte después de remar a contracorriente desde el inicio.

Cuando el destino parecía que no podía ser más cruel con el UCAM CB Murcia esta temporada, volvió a sacarse de la chistera otro terrorífico final de partido. A las victorias que no hace mucho se escaparon en el último segundo con canastas sobre la bocina de los rivales -varias de ellas bien defendidas- se le sumó ayer otra nueva forma de tortura. Un martirio en el que el equipo universitario siempre es víctima y nunca verdugo en todos los 'thrillers' en los que aparece en este curso. El balón cayó en manos de Clevin Hannah cuando restaban menos de cinco segundos para el final y el UCAM contaba con la última posesión para intentar ganar al Baskonia en el Buesa Arena. Sin embargo, cuando el base se elevó para lanzar un triple que le podía haber dado el triunfo a su equipo, se encontró con la mano de un Matt Janning que se arriesgó a cometer la infracción sobre un jugador que venía de convertir dos lanzamientos exteriores consecutivos.

Una falta evidente que impidió a Hannah ejecutar el tiro y que los árbitros obviaron, pese a estar bien situados en la jugada. Si el base hubiera acudido a la línea de tiros libres hubiese tenido la oportunidad de mandar el partido a la prórroga o incluso de darle la victoria al cuadro murciano en casa del segundo clasificado de la Liga Endesa al tener que realizar tres lanzamientos. Así fue como el Baskonia se convirtió en la enésima herida (87-85) de un UCAM que cada vez tiene que luchar contra más adversidades. Y es que ayer, pese a no realizar un buen encuentro, contó con la última posesión para ganar en una de las canchas más difíciles de la Liga ACB este año. El equipo de Ibon Navarro entró tarde al partido e incluso el entrenador vitoriano tuvo que solicitar un temprano tiempo muerto para despertar a los suyos. También perdió la lucha por el rebote (42 capturas locales por 32 visitantes) y volvió a contar con unos porcentajes muy discretos desde el tiro libre (con un 69% de acierto). A todo eso se sumó la fantástica actuación de un Tornike Shengelia que tan solo falló dos lanzamientos en todo el encuentro (una canasta de dos puntos y un tiro libre) y fue el único jugador que llegó a los dos dígitos en el rebote con 10 capturas y 28 puntos al término de los cuarenta minutos.

Un mazazo que complica todavía más el camino hacia el play off de la ACB para el UCAM a falta de tres jornadas para el final, ya que el Iberostar Tenerife le quitó ayer la octava plaza y los universitarios cuentan con un partido más jugado tras la derrota ante el Joventut en el choque adelantado por la Final Four de la Champions. El equipo murciano tendrá que pasar pronto página para que no le afecte esta derrota y pueda disfrutar de uno de los premios de este año, al tener la oportunidad de poder colarse por primera vez en su más de 30 años de historia en una final continental.

Los universitarios remaron a contracorriente desde el principio, pero cuando estuvieron muy cerca de conseguir el objetivo se dieron de bruces con el suelo tras la decisión por parte de los colegiados de no mandar a Clevin Hannah a la línea de los tiros libres en la última posesión. Los de Ibon Navarro fueron de menos a más durante todo el partido, mientras que Shengelia y Marcelino Huertas fueron los rivales que mantuvieron el pie en el acelerador los cuarenta minutos. El ala-pívot fue un martillo pilón para la defensa que planteó el técnico vitoriano repleta de cambios para proteger a sus jugadores interiores de faltas. Ibon Navarro era consciente de que necesitaría a sus pívots para la segunda parte, pero el esfuerzo en defensa provocó algunas decisiones precipitadas en ataque al inicio al no llegar frescos a la otra canasta. Por eso, con 8-4 en el marcador, el entrenador del UCAM solicitó tiempo muerto para despertar a los suyos con un 'parón' más psicológico que táctico. El Baskonia siguió obteniendo puntos aunque los murcianos mejoraron en ataque y Tumba, desde el tiro libre, pudo empatar (12-12). No obstante, el cuadro vitoriano aprovechó los cambios en defensa para sacar ventaja y Shengelia supo sacar petróleo siempre en el poste bajo (19-14). Con las rotaciones, los locales se sintieron más cómodos sobre la pista y elevaron su ventaja hasta los siete puntos tras las precipitaciones del UCAM en los últimos ataques (26-19) de un primer cuarto sin triples para los visitantes.

Sin embargo, el conjunto universitario arrancó el segundo cuarto de manera fulgurante, apretando todavía más en defensa e intentando sorprender al Baskonia en ataque. Una canasta de Lima más un tapón del hispanobrasileño, un '2+1' de Delía y un lanzamiento de dos de Benite firmaron un parcial de 0-8 que dio la vuelta al marcador en apenas unos segundos y provocó que Pedro Martínez, entrenador local, tuviera pararlo (26-27). A partir de ahí, el UCAM mantuvo la estrategia de toda la primera parte y eso permitió al Baskonia correr, al no llegar frescos al ataque los hombres de Ibon Navarro, y a sacar alguna que otra ventaja en el poste bajo (41-35). Pero, el equipo murciano se mantuvo con vida hasta el final de la primera parte sacando partido a sus visitas al tiro libre y moviendo con criterio el balón, a pesar de que un 'alley oop' de Marcelino Huertas, que tuvo más trabajo ante la baja del base Jayson Granger, a Diop cerró el primer tiempo (47-41).

El inicio de la segunda mitad fue muy duro con el UCAM. Estuvo casi cinco minutos sin anotar una canasta en juego y eso provocó que el Baskonia consiguiera un parcial de 9-1 que le dio todavía más alas en el marcador. Además, los tapones de Poirier a Tumba y Lima dejaron muy tocados a los universitarios moralemente en el ecuador del tercer cuarto (58-46). Hasta que Hannah rompió la mala racha con una 'bombita', que no impidió a los locales llegar hasta los 14 de diferencia (64-50). La entrada de Faverani a pista hizo que el UCAM apostase por defender en zona y, casi sin hacer ruido, consiguió reducir la ventaja y anotar 18 puntos en un cuarto que arrancó mal (68-59).

Con la zona el Baskonia logró hacer más daño por dentro que por fuera, sin embargo, el UCAM nunca le perdió la fe. Los locales se dejaron llevar al no encontrar la forma de romper el partido desde el triple (81-74) y los universitarios comenzaron a creer con las canastas de Kloof y los triples de Benite y Hannah. El base anotó dos consecutivos después de un parcial de 2-11 y metió al UCAM en la pelea por el triunfo (87-85), pero fue entonces cuando, tras cazar el rebote en la última defensa, los colegiados no señalaron la infracción.