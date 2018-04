Viento en popa, a toda vela

Las bajas de Chavero y Hugo Rodríguez obligan a Monteagudo a retocar la medular.

Juegan el primero contra el último. Un líder lanzado hacia el ascenso contra un equipo dañado, tocado y hundido, que lleva cuatro derrotas consecutivas, y que es equipo de Tercera División desde la pasada semana. El pronóstico sería demasiado sencillo si no hubiéramos aprendido a lo largo de la historia que un campo de fútbol depara hazañas impensables. El Cartagena, a pesar de que tiene un par de bajas muy sensibles, no puede perdonar esta tarde (18:00, Cartagonova) ante un Lorca Deportiva que el año próximo regresará, sin más remedio, a la Tercera División. Todo lo que no sea sumar los tres puntos esta semana sería un varapalo durísimo para los de Alberto Monteagudo, que han ganado cuatro de los últimos cinco partidos. A tres jornadas para el final, el Cartagena ha regresado al liderato pero sin margen de error. Los albinegros son, junto al Real Murcia, el equipo más en forma en este tramo decisivo, pero tendrán que ganar hoy y esperar a la penúltima jornada (y seguramente a la última) para amarrar la primera plaza.

Vienen de ganar en Sevilla a otro equipo que nada con el agua al cuello, el Betis Deportivo. En la Ciudad Deportiva Luis Del Sol no tuvieron su mejor tarde, y el empate de los verdiblancos a doce minutos de la conclusión hizo un nudo en las cuerdas de cada aficionado albinegro. Pero el resucitado Rubén Cruz puso las cosas en su sitio dos minutos después. El utrerano anotó su décima diana desde que viste los colores del Cartagena. Cuando fichó en enero, llevaba casi dos años sin ver puerta.

Se esperan varias novedades en el once albinegro para el partido de esta tarde. Pau Torres ya es el amo de la portería después de su lesión, pero, en cualquier caso, Marcos Morales no entra en la convocatoria por una cefalea que le impide estar a su mejor nivel.

Moisés volverá a tener a su lado a su pareja de baile habitual. El burgalés Míchel Zabaco, de baja desde el derbi contra el Real Murcia, regresará al centro de la zaga tres semanas después. El venezolano Josua Mejías tiene todas las papeletas para ser el sacrificado.

En el centro del campo está la principal incógnita del equipo de Monteagudo. Sin Chavero por acumulación de amonestaciones, el técnico de Valdeganga no podrá repetir el trivote que alineó en Sevilla: Sergio Jiménez, Cordero y Chavero. Hugo Rodríguez tampoco jugará hoy por una lesión en los isquiotibiales. Haciendo cábalas, la solución lógica sería volver al 4-4-2, con el ghanés Owusu o con Jose Gaspar en la banda en lugar del extremo jerezano. La opción alternativa pasa por incluir a Diego Benito, que solo ha jugado un partido de titular en toda la segunda vuelta, para reforzar la sala de máquinas y mover el balón con mayor fluidez.

El Cartagena busca su tercera victoria consecutiva en su estadio, donde no tropieza desde el 10 de marzo contra el Granada B (1-1), y no pierde desde el 25 de febrero contra el Marbella (0-2). A pesar de todo, Monteagudo no quiere ningún tipo de exceso de confianza ante los lorquinos, que en el partido de ida pusieron al líder contra las cuerdas. El choque disputado en el Francisco Artés Carrasco finalizó con victoria y remontada albinegra (1-2), gracias a los goles de Aketxe en el minuto 69 y a un penalti lanzado por Chavero en el 89'.

Por su parte, el Lorca Deportiva intentará competir con dignidad para terminar la presente campaña de la forma mas honrosa posible. El técnico Mario Simón no podrá contar con Chirri y Carrasco, ambos lesionados, y será duda el ex murcianista Juanjo. La principal novedad en el once podría ser la de Lulu en el centro de la defensa, tras cumplir un partido de sanción.