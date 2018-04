Ganar, ganar y volver a esperar

Tras la tormenta siempre llega la calma. O según se mire, porque el Real Murcia, tras encontrar cierta estabilidad institucional de la mano de Víctor Gálvez, se ha convertido en un auténtico huracán sobre el césped, imposible de detener, y que parece no encontrar un peñón de tierra que sea capaz de frenarlo. Hoy llega a Nueva Condomina el Betis Deportivo, filial que prácticamente tiene sentenciado su descenso de categoría tras vivir una campaña imprevisible, en la que sus futbolistas más imprescindibles han mejorado su rango tras llegar al primer equipo, como han sido los Loren Morón, Junior o Francis. Pero el Real Murcia, que no conoce excesos de confianza de la mano de su técnico, José María Salmerón, encuentra en sus fortalezas y en la unión del vestuario la receta del éxito.

Tras una segunda vuelta espectacular, y una actual dinámica de resultados que propicia que los granas hayan sumado seis triunfos en las últimas siete jornadas -el choque restante fue un empate frente al FC Jumilla-, los granas no ven más allá de este partido, en el que volver a ganar se antoja vital para poder fijar la vista en lo que hagan sus máximos rivales por el liderato. El Marbella se enfrenta este mediodía a un conjunto que aspira al play off, el Melilla, mientras que el líder, el FC Cartagena, recibe al ya descendido Lorca Deportiva.

Pero al no depender de sí mismo para sumar el liderato, al Real Murcia no le queda otra que seguir acumulado triunfos y disparar la fe y la motivación de una plantilla y una afición que llegan dispuestos a todo en el momento culmen de la temporada: el play off de ascenso a Segunda.

Salmerón, que recordaba en la rueda de prensa previa al partido que «el Betis B tiene mucho que ganar, y poco que perder», podrá contar con Molo pese a trabajar apartado del grupo durante la semana por problemas físicos. El central grana ha respondido con esfuerzo a las exigencias del guión y se ha recuperado en tiempo récord de sus molestias. Ongenda y Pallardó, que también han sido duda durante la semana, podrían igualmente formar parte de la convocatoria. En cuanto al posible once, Salmerón no efectuará ningún cambio destacable que no llegue precedido por algún contratiempo en forma de molestia de última hora.

En el bando visitante, el técnico José Juan Romero no podrá disponer de las prestaciones, por lesión, de Sergio Tienza, Irizo, Jaime Garijo y Liberto. El entrenador verdiblanco confirmó que Luque, el guardameta que ha sido suplente durante toda la temporada, será el encargado de defender el arco bético en Nueva Condomina.