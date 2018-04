Salmerón confía en que el Murcia todavía pueda tomar "el camino corto" a Segunda

José María Salmerón espera que el Real Murcia no llegue tarde a las tres últimas jornadas que restan para que finalice la liga regular en la Segunda B, y así poder alcanzar el liderato con vistas a las eliminatorias por el ascenso al fútbol profesional. Y es que, el entrenador grana, confía en poder optar todavía «al camino corto» que le permita regresar al Murcia a Segunda lo antes posible, ya que el equipo que finalice en primera posición tan solo debería superar una eliminatoria de play off en lugar de tres. «Vamos a intentar conseguir una victoria el domingo porque sabemos que existe un camino corto y otro un poco más largo. Ojalá podamos optar todavía al corto», explicó el entrenador almeriense ayer.

El conjunto grana se enfrenta mañana, a las 18.00 horas ( La 7TV), al filial del Betis con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que le permita seguir metiendo presión a los primeros clasificados. El cuadro murcianista se encuentra a dos puntos del Marbella, segundo clasificado, y a cuatro del FC Cartagena, actual líder, con lo que cualquier desliz de ambos esta jornada metería de lleno en la lucha por el primer puesto al Murcia a falta de dos fechas en el calendario. No obstante, Salmerón no quiere desviar la atención más allá de lo que suceda sobre el césped de la Nueva Condomina. «Nosotros no podemos jugar en dos campos. Jugaremos nuestro partido, intentaremos ganar y luego veremos el resto de resultados. Obviamente un tropiezo de ellos aumentaría nuestras posibilidades. Pero si fallan bien, si no pues buscaremos conseguir el gran objetivo tratando de superar tres eliminatorias», explicó.

Sin embargo, tras la excelente racha del Murcia, al enlazar tres triunfos consecutivos ante el Cartagena, el Extremadura y el Badajoz, Salmerón se muestra muy confiado con el actual estado de forma de su plantilla. «Por sensaciones y por dinámicas estamos en nuestro mejor momento. Desde que llegué dije que iríamos avanzando y tenemos que estar en las mejores condiciones posibles», añadió. Además, el entrenador del Murcia aseguró que los filiales «siempre me tienen muy alerta» y espera que no se repita lo que ocurrió ante el Córdoba B, puesto que acabó llevándose los tres puntos de la Nueva Condomina hace un par de meses. «Siempre estoy en alerta en todos los partidos, pero especialmente con los filiales. No hay partidos fáciles y tienen mucha calidad, debemos estar intensos y concentrados sobre el césped para intentar no cometer ningún error», aseveró.

Salmerón también valoró la llegada de Toni Hernández como director general y deportivo de la mano de Víctor Gálvez, presidente del consejo de administración grana. «Como bien dijo, va a intentar no tocar nada de lo que funciona, pero mantenemos una buena comunicación. Está familiarizándose con el club y conociendo a la gente para hacer un trabajo que necesita la entidad», concluyó.