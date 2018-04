Sin miedo a "una presión bonita"

Tres partidos, tres semanas y nueve puntos por amarrar para que el primer puesto no se escape. Los focos apuntan exclusivamente a lo que suceda este domingo en la ciudad portuaria. Si el Cartagena no falla, es líder, y el técnico del Cartagena, Alberto Monteagudo, no tiene ningún miedo a que la presión les cohíba. Es más, para él «es una presión bonita», porque luchan por un sueño que está un peldaño más cerca. «No es lo mismo estar presionado por descender, que estar presionado por este objetivo», indica el preparador albinegro, recalcando que el conjunto albinegro es el equipo que más jornadas ha liderado la clasificación y, ahora vuelve al lugar que les pertenece. «Esto es la consecuencia de un trabajo y queda el último esfuerzo», manifestó. Por tanto, Monteagudo entiende que esa responsabilidad debe significar que sean más agresivos que los rivales. «No me gustaría que nos vinieran los miedos. Por algo tan bonito como ilusionar a una ciudad entera, no entendería que la gente estuviera nerviosa con el balón», señaló.

El entrenador de Valdeganga subrayó que han preparado este partido a conciencia durante toda la semana, y no quiere ningún tipo de relajación porque el rival, el Lorca Deportiva, haya bajado a Tercera División. «Jugamos contra un equipo que se ha liberado por haber descendido, pero van a intentar jugar al fútbol porque no tienen nada que perder», advierte. El técnico recuerda que el conjunto lorquino se ha llevado esta temporada los tres puntos de campos muy complicados, como el del Extremadura o el del Melilla. «La gente dirá que ha descendido, pero es que, a veces, hay buenos equipos que descienden, pero aún así te pueden complicar la vida. Ojalá haber descendido les haga competir peor», dijo el manchego.

A diferencia de la semana pasada, Monteagudo ya no cambiaría su situación por la del Marbella, porque ahora depende de sí mismo. El preparador cartagenerista considera que «no hay más motivación que estar cerca del objetivo y no dejarlo escapar». «Respetando al rival, aquí pasará lo que nosotros queramos que pase. Si somos fiables, terminaremos donde queremos terminar», indicó el técnico. Eso sí, no descarta que el segundo clasificado tropiece ante el Melilla, un club que se está jugando entrar en play-off. «Confiamos en el Melilla, porque es un equipo difícil, pero al final tenemos que ganar nosotros».

El entrenador del Cartagena indica que, pase lo que pase, sus pupilos tendrán que salir a ganar la semana próxima en el campo de La Balona, aunque esta jornada jugarán con la ventaja de saber el resultado de su perseguidor, que juega mañana a las doce del mediodía. Los albinegros saltarán al césped a las seis de la tarde.

Ante el Lorca Deportiva, el equipo dirigido por Monteagudo intentará prolongar su exitosa racha en el Cartagonova. Dos de los tres compromisos que restan se juegan en casa. «Hay que ir con el cuchillo entre los dientes», manifestó Monteagudo. «Es nuestro momento. No nos garantiza nada quedar primeros para subir, pero nos acerca muchísimo a vivir dos partidos únicos, que últimamente no se han vivido muchos aquí», declaró. De hecho, el Cartagena nunca ha estado a una sola eliminatoria del ascenso desde que subió a Segunda en 2009.

En lo futbolístico, el técnico manchego suspira para que su equipo siga siendo igual de fiable, mantenga la pegada de las últimas jornadas y no conceda ocasiones atrás.

En este momento tan importante, Monteagudo espera todo de la afición, para que les lleve en volandas hasta el ascenso. «Hay que apretar desde el minuto uno, nosotros dentro del campo y ellos fuera. Lo necesitamos. Es nuestro momento, es el momento de nuestra ciudad. El fútbol es caprichoso, pero tenemos que hacer todo lo posible para que esto no se nos escape», alentó el preparador de Valdeganga.