Un tropiezo con antecedentes

Hay quien mira al pasado para no repetir los errores, pero tampoco está mal echar también un vistazo para copiar los aciertos. Y eso es lo que intentará el UCAM CB Murcia a partir del domingo tras la dolorosa derrota encajada el pasado miércoles ante el Divina Seguros Joventut en el Palacio. Un aciago último cuarto ante la Penya ha provocado que el camino hacia el play off por el título de la Liga ACB se haga un poco más cuesta arriba en las últimas cuatro jornadas, aunque el conjunto universitario no se enfrenta a algo desconocido.

Hace dos temporadas, en la primera de Fotis Katsikaris a los mandos del banquillo, el UCAM también sufrió un varapalo como el de hace dos días. En el Palacio, ante un rival de la parte baja de la clasificación y que necesitaba el triunfo para no caer en la zona peligrosa. Fue el Manresa, entonces dirigido por Ibon Navarro, actual entrenador del equipo murciano, el que cortó la progresión del UCAM en busca de su primera presencia en un play off de la Liga Endesa.

Sin embargo, esa decepción sirvió para que tomase más impulso. La derrota en el Palacio vino acompañada por otro tropiezo, fuera de casa, ante el Obradoiro. Aunque a partir de ahí, el equipo de Fotis Katsikaris enlazó cinco victorias consecutivas en el tramo final del curso hasta conseguir la séptima plaza -la mejor en la mejro en la historia del club- que también le otorgó el billete a la Eurocup tras vencer en la pista del Fernando Martín al Montakit Fuenlabrada.

«Si somos inteligentes y reaccionamos, por ejemplo, como lo hicimos cuando perdimos contra el Juventus Utena, nos puede venir bien. No voy a decir que es una cura de humildad, porque no creo que nosotros vayamos con el morro levantado a ningún sitio, pero si analizamos algo que ya nos venía pasado puede ser una derrota que nos ayude», dijo el técnico vitoriano tras el encuentro ante el Joventut. Ibon Navarro regresará de nuevo a su casa, puesto que visitará a un Baskonia que actualmente ocupa el segundo escalón de la clasificación de la Liga Endesa y que podría acusar el cansancio de su encuentro de ayer ante el Fernerbache en la Euroliga. Aun así, no será nada fácil ganar en el Buesa Arena. Una pista que el UCAM conquistó en 2015 con Diego Ocampo en el banquillo y que tres años después tratará repetir la hazaña para mirar al horizonte del play off de una forma más optimista.

Además, un triunfo el domingo permitiría a los universitario poder aterrizar en Atenas con una sonrisa. Y es que, tras pasar por la capital del Segura, el UCAM pondrá rumbo a Grecia para disputar el próximo viernes la semifinal de la Final Four de la Champions League ante el AEK Atenas en busca de levantar el título. Tras disputar la fase final, le esperarán el Real Madrid, el Bilbao Basket y el Estudiantes en la ACB.