Una nueva travesía sin brújula

El FC Cartagena disputa este domingo su último duelo regional de la temporada regular. Lo hará dentro de dos días en el Cartagonova frente al Lorca Deportiva, el primero de los equipos del Grupo IV que ha confirmado su descenso de categoría a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato. Pero, pese a que el conjunto lorquino ya no se juega nada más que su honor, y el acabar lo mejor posible la campaña, el FC Cartagena mantendrá casi con total seguridad su batalla por el primer puesto hasta la última jornada, por lo que la palabra tropiezo no entra en el diccionario de la plantilla y el cuerpo técnico albinegros.

No obstante, el conjunto cartagenerista tendrá que hacer frente a este partido trampa, en el que deberá evitar la relajación y el exceso de confianza ante un rival que no se juega nada, con la baja de una de sus estrellas, el centrocampista Alejandro Chavero. El catalán ha demostrado durante toda la temporada que su visión y su capacidad para marcar el ritmo del juego son capitales para su equipo, factores que no pasan de largo para el técnico albinegro, Alberto Monteagudo.

El preparador manchego ha dispuesto de Chavero en todos los encuentros de la temporada, y es que el centrocampista se ha ausentado únicamente en dos partidos del curso: fue en las jornadas ocho y nueve, frente al Marbella a domicilio (derrota por 1-0) y el San Fernando en casa (triunfo, por 3-1). En esas semanas de octubre, Chavero arrastró unos problemas musculares derivados de una contractura, pero tras superar esa dolencia, el futbolista barcelonés no ha descansado ni una sola jornada, además de participar en las eliminatorias de Copa del Rey ante UCAM Murcia, Mirandés, Talavera de la Reina y Sevilla FC.

Sin duda, Chavero ha acallado a todas aquellas voces que en verano cuestionaron su contratación a causa de su edad, ya que el catalán cumplía en febrero 34 años. No solo ha demostrado encontrarse en un excepcional estado de forma, sino que se ha erigido como pieza clave e irremplazable del modelo de juego albinegro.

Por tanto, con la baja por sanción de Chavero, al tener que cumplir un encuentro de castigo por acumulación de tarjetas amarillas, Monteagudo está obligado a reestructurar su esquema para recibir este domingo al Lorca Deportiva (18.00 horas). La pasada semana, el técnico alineaba un trivote de centrocampistas con Chavero escoltado por Cordero y Sergio Jiménez. Por tanto, el entrenador manchego podría repetir ese doble pivote y alinear un nuevo atacante, o alternar con otra pieza que otorgue control de juego, como es Diego Benito. En todo caso, la ausencia de Chavero podría no ser del todo negativa para el FC Cartagena, ya que el catalán disfrutará de este modo de un descanso obligado para afrontar con mayor frescura el play off de ascenso a Segunda, una guerra que los albinegros afrontarán dentro de un mes. Lo único que queda por dilucidar es si tendrán que afrontar una única eliminatoria, o disputar tres rondas para conseguir su objetivo.