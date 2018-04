Víctor Gálvez encuentra agujeros en las cuentas del Murcia

Víctor Gálvez, presidente del Consejo de Administración del Real Murcia, ha afirmado esta mañana en un encuentro con los medios de comunicación que "la gente no se va a llevar nada del club mientras yo esté aquí". Y es que, en las tres semanas que lleva en el cargo tras la Junta celebrada el pasado día 11 de abril, ha encontrado cosas que no le cuadran. "No hay una previsión de ingresos desde octubre, se debe todo el dinero desde el mes de octubre y lo estoy pagando de mi bolsillo", añadió el empresario oriolano. Además, también desveló que alguien se llevó una cantidad importante de la taquilla del encuentro ante el FC Barcelona de Copa del Rey. "Estamos siguiendo el rastro, pero han desaparecido 280.000 euros de ese partido. Sabemos que 500.000 euros fueron para Hacienda pero falta el resto. Tomaremos medidas legales cuando sepamos quién ha sido", comentó a los medios de comunicación.

Por otro lado, confirmó, como ya hizo el empresario Mauricio García de la Vega hace unas semanas, que "desde hace dos años no hay contabilidad" en el club. "Se echaron a los dos contables que había, así no se puede llevar una empresa", remarcó. Gálvez también anunció que hoy mismo se iba a reunir con Hacienda para abonar "un diez por ciento" de la deuda que tiene el club, que, según el presidente grana, ronda los 11 millones de euros. "Vamos a estudiar la manera para ver cómo pagamos", aseguró. También dijo que ya se había puesto en contacto con el Betis de Valladolid para pagar "15.000 euros por los derechos de formación" de Sergio Escudero, lateral del Sevilla, y que dentro de unas semanas abonará el resto.

Sobre la contratación de Toni Hernández como director general y deportivo, Gálvez explicó que llega "para poner orden a partir de la próxima temporada" en la que espera que el club consiga el ascenso a Segunda División. "No va a tocar nada de lo que está funcionando ahora, llega para poner orden la próxima temporada en el club y en la cantera". Además, también confirmó que llega al Real Murcia con el respaldo de la marca deportiva Hummel, como ha adelantado hoy este diario, que vestirá al club la próxima temporada con la calidad "de las camisetas de Dinamarca en el Mundial de junio".

"Toni Hernández me ha dado confianza desde que me reuní con él, pero le puedo echar mañana sin que el club tenga que pagarle un duro. Me ha caído bien y es honrado, lo que le falta al club. Viene para trabajar, pero todas sus decisiones tendrán que aprobarlas los consejeros y el Consejo", añadió. No obstante, en las preferencias del oriolano hace unos días se encontraban el exjugador Óscar Sánchez o Pedro Reverte, director deportivo del UCAM CF, pero Gálvez aseguró que las declinó porque "no quiero amiguismos".

También desveló que Deseado Flores, Pedro Contreras y Miguel Martínez no seguirán en el club. "Deseado se ha ido y Miguel me estaba ayundado desde fuera, pero ayer mismo se marchó de su despacho entre lágrimas por sus 17 años en el club. Pedro Contreras también se ha ido y Raúl Moro no vendrá más", comentó.

Por otro lado, Víctor Gálvez también insistió en que su proyecto pasará por la creación de una Ciudad Deportiva para el Real Murcia. "El dinero para hacer la Ciudad Deportiva lo pondré yo y el Ayuntamiento los terrenos. Ya me han dado el visto bueno. Vamos a hacer dos hoteles, uno de cuatro estrellas y otro de cinco, porque vendrán aquí los mejores equipos del mundo. El 20% del beneficio irá para el club y los abonados entrarán con un 50% de descuento de los precios que se marquen. Los arquitectos ya están trabajado en ello", concluyó.