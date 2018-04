El UCAM quiere subir su cotización

Ibon Navarro advierte de que «no tenemos presión, pero sí ambición»

El Palacio de los Deportes vuelve a abrir esta noche sus puertas para el UCAM Murcia CB. Los jugadores de Ibon Navarro afrontan un partido adelantado a la trigésimo primera jornada por su compromiso la semana próxima en la Final Four de la Champions League. Con un balance de 9 victorias en los últimos 11 partidos, los murcianistas tienen a tope el depósito de confianza. Y si esta noche (20.30 horas, Movistar+1) vencen al Divina Seguros Joventut, se quedarán a una sola victoria del récord de hace dos temporadas (18). Pero en esta liga 2017-2018 acabar entre los ocho primeros es bastante más caro y tendrán que llegar al menos hasta las 19 para repetir esa gesta.

Cualquier aficionado que mire la clasificación puede pensar que el choque de hoy es el más sencillo de los que restan esta temporada. Pero no es así. El Joventut, club histórico que llegó a ser campeón de Europa en los noventa y con una de las canteras más prolíficas del baloncesto español, está sumido en una profunda crisis por culpa de las deudas. Pero esa depresión económica quedó a un lado gracias a un convenio que firmó por valor de 5,8 millones de euros con su Ayuntamiento y el equipo, encima, ha ganado tres de los cuatro partidos que ha disputado en el último mes, saliendo de los puestos de descenso. De hecho, Ibon Navarro calificó ayer al conjunto de Badalona como «el que mejores sensaciones transmite en estos momentos de los de abajo» gracias a la «llegada de Laprovittola y Conger, ya que aparte de sumar dos jugadores de gran calidad, han hecho que otros se liberen de responsabilidades». El vitoriano también advirtió de que «es un equipo que no se rinde, que pese a estar en Burgos cuatro abajo a un minuto del final, terminó ganando el partido. Hay que pensar que no se van a rendir, que vamos a tener que estar trabajando 40 minutos y que el partido va a ser largo y difícil». En cualquier caso, el preparador universitario tiene claro que «si nosotros estamos bien, podemos competir con cualquiera, pero competir no significa ganar. Las cosas que hacemos bien tenemos que seguir haciéndolas. Ni siquiera creo que tengamos la engañosa obligación de tener que ganar porque son los partidos más difíciles ahora mismo», apuntaba.

Ibon Navarro mantiene su discurso de restar presión a los jugadores, de hablar siempre de «ambición por ganar» y que «vencer al Joventut no importará para lo que suceda el domingo ante el Baskonia». Pero por encima de todo, para Navarro lo importante es que el UCAM se comporte «como un equipo», más allá de las individualidades. «Tenemos que ser una suma de jugadores y que cuando unos estén peor, los otros ayuden, que cada uno respete lo que tiene que hacer».

Brad Oleson, quien se quitó la máscara protectora a los dos minutos del partido ante el Zaragoza, y Álex Urtasun, mermado en las últimas jornadas por un problema de tobillo, podrán tener hoy más protagonismo en el juego. Incluso es probable que el capitán, José Ángel Antelo, pueda volver a estar en el banquillo tras perderse todos los partidos desde que cayó lesionado ante el Andorra. Por tanto, casi todos preparados para otra batalla en la carrera por los play off.