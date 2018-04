El proveedor de ropa para la próxima temporada coloca a Toni Hernández como gerente y director deportivo

Lo normal es que la marca deportiva asuma el salario del nuevo empleado de la entidad, algo que ya hacía en su etapa en el Sabadell

«Voy a fichar a un director deportivo famoso. Ya lo diré». Así se expresaba Víctor Gálvez el pasado 11 de abril tras asumir la presidencia del Real Murcia. Sin embargo, lo que parecía una decisión tomada se ha convertido en la primera demostración de la inexperiencia y desconocimiento del nuevo consejo de administración grana. Y es que en siete días no se pueden dar más volantazos. Si el pasado miércoles Víctor Gálvez le encomendaba la dirección deportiva a Óscar Sánchez -«mi palabra es lo más importante», le decía el oriolano al murciano- y este mismo lunes se disponía a hablar con Pedro Reverte ante la recomendación de José María Salmerón, ayer, a las cinco de la tarde, el Real Murcia emitía un comunicado en el que anunciaba la contratación de Toni Hernández, quien no solo ganaba la carrera por quedarse con el despacho del director deportivo sino que también pasa a ser el director general de la entidad, es decir que de un plumazo, el periodista que desde el 2011 hace sus pinitos en el mundo del fútbol se ha convertido en el hombre fuerte de Nueva Condomina.

Lo que José María Salmerón, que llevaba una semana intentando convencer a Víctor Gálvez para que le pusiese a su lado a Pedro Reverte, no pudo conseguir, sí lo hizo la marca deportiva Hummel, y es que la contratación de Toni Hernández es una apuesta personal de José García Coe, presidente de la firma que la próxima temporada volverá a vestir al Real Murcia en sustitución de Umbro, con el que se ha roto el acuerdo que había firmado.

Coe llevaba varios días intentando convencer a Gálvez de unir sus fuerzas, y el resultado de las conversaciones han sido favorables para el responsable de Hummel, que lleva un tiempo intentando hacerse un hueco en clubes de Segunda B. Ya lo intentó en el Sabadell, club que gestionó durante la campaña 2016-2017, y también lo hizo a inicios de esta temporada en el Badalona. En ambos casos, su hombre de confianza fue Toni Hernández, que en 2011 dejaba el periodismo para probar en el fútbol, siendo presidente del Huracán Valencia, entidad a la que envió a la ruina, haciéndola desaparecer después de no pagar a los jugadores durante varios meses.

A falta de conocer más detalles de la alianza Gálvez-Coe, el primer movimiento de la marca deportiva ha sido asegurarse que Toni Hernández se encargue de tomar todas las decisiones dentro del club, aunque algunas fuentes no descartan que la entidad fiche a un secretario técnico dado el desconocimiento y las malas experiencias que ha acumulado el valenciano en sus clubes anteriores, como en el Sabadell, donde, pese a prometer un equipo para luchar por el ascenso, «hizo una plantilla de Tercera División», indican a esta redacción. De hecho, Víctor Gálvez ya ha ofrecido ese cargo a Óscar Sánchez, aunque el murciano, después de ver como el oriolano ha faltado a la palabra que le dio hace una semana, ha dicho que no.

Tras salir de Sabadell, donde José García Coe no fue capaz de cerrar la compra de acciones, el presidente de Hummel y el valenciano pusieron sus ojos en el Badalona, entidad en la que Hernández trabajó hasta enero, cuando dimitió por motivos personales. Su llegada al Badalona puede dar una idea de lo que ha sucedido en el Real Murcia para que Víctor Gálvez descarte la contratación de un director deportivo de más peso para apostar por un Toni Hernández que en los clubes en los que ha estado no ha dejado buenas impresiones entre empleados y jugadores. El pasado verano, según fuentes de este diario, García Coe se comprometía a asumir una cantidad que rondaba los 100.000 euros del presupuesto del Badalona a cambio de que Toni Hernández se encargase de la parcela deportiva. Sin embargo, los incumplimientos acabaron con la salida de ambos, que ahora podrían haber utilizado la misma estrategia para lograr convencer a Víctor Gálvez y aterrizar en Nueva Condomina. Otra ventaja que puede recibir el presidente grana como contraprestación al fichaje del valenciano es que no tendrá que asumir el salario del recién llegado, quien, como ocurría en su etapa en el CE Sabadell, recibe su nómina de Hummel.