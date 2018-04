Un líder sólido en el momento justo

Era cuestión de confirmarlo, porque desde la semana pasada el Cartagena era virtualmente equipo de play off. Pero con la incertidumbre de la temporada pasada, cuando el equipo estuvo varias jornadas a un paso de la fase de ascenso y no lo aseguró hasta el pitido final de la jornada 38, no era buena idea lanzar las campanas al vuelo. Ahora sí, Alberto Monteagudo ha conseguido meter por segunda temporada consecutiva al conjunto albinegro en la lucha por subir a Segunda División. Ese gol del renacido Rubén Cruz en el minuto 80 les convierte en el primero del grupo IV en asegurarse su plaza. Desde que el equipo descendiese en 2012, es todo un clásico en estas lides. Solo en la calamitosa 2014-15 y en la 2015-16, cuando la reacción llegó demasiado tarde, el Cartagena ha estado ausente en la pelea.

Los pupilos de Monteagudo intentarán que a la cuarta sea la vencida. Pero antes, el objetivo pasa por acabar la temporada en el puesto de honor que ocupan. Ocho jornadas después, los albinegros han arrebatado al Marbella el liderato del grupo IV, y sueñan con mantenerlo en los tres partidos que restan para que finalice la liga. Si lo consiguen, sería la primera vez en este periplo en Segunda B que gozan de ese privilegio. Una sola eliminatoria serviría para celebrar un nuevo ascenso, después del ya lejano de 2009.

En la temporada siguiente al descenso de categoría, en la 2012-13, el equipo dirigido por Pato en la primera vuelta y por Pacheta en la segunda finalizó la liga por detrás del Real Jaén. En la fase decisiva, José Miguel Campos tomó las riendas pero el equipo no pudo superar al Caudal en la primera eliminatoria.

Al año siguiente, nuevo intento, esta vez desde la tercera posición liguera con Luis García Tevenet comandando la nave. El Avilés, por el valor de los goles fuera de casa, hizo trizas el sueño albinegro de retornar pronto a Segunda División.

A partir de entonces llegaron las turbulencias. Los problemas institucionales se trasladaron al terreno de juego, y en la 2014-15 jugaron el play-off, pero para no descender a Tercera. Con sangre, sudor y lágrimas, el Cartagena se escapó de la quema, y volvió al sitio que le correspondía. El año siguiente fue de transición. Víctor no cumplió con las expectativas, y Alberto Monteagudo llegó demasiado tarde para reflotar la nave. El equipo acabó séptimo, sin opciones de entrar en play-off.

En la 2016-17, el manchego inició su primera temporada completa. Tras un año de altibajos, y una eliminatoria ganada contra el Alcoyano, el Barça B se cruzó en el camino para eliminar al Cartagena en el Miniestadi.

Sin los agobios de la temporada pasada, el Cartagena tiene tres partidos por delante para echarlo todo a la carta del primer puesto. Lorca, Linense y Écija son los tres compromisos que le restan a los albinegros para finalizar primeros. Eso sí, cualquier pinchazo les desplaza de la primera posición, porque el Marbella aún está solo dos puntos por detrás.

Cabe destacar que el campeón del grupo IV ha conseguido el ascenso en cuatro de las últimas cinco temporadas: Real Jaén en 2013, Albacete en 2014, UCAM Murcia en 2016 y Lorca en 2017.

Algo ha cambiado en la ciudad portuaria en los últimos meses. El Cartagena de Monteagudo ya no da esa sensación de fragilidad y de inconsistencia de la temporada pasada, ni de la primera vuelta de esta temporada. La pegada marca la diferencia: Aketxe y Rubén Cruz son capaces de sacar las castañas del fuego en los días más crudos de la temporada. Pero, sobre todo, el equipo no se viene abajo tan fácilmente como en otros momentos de la era Monteagudo. Por eso llegan a las últimas jornadas con ventaja en la clasificación y sin dar señales de agotamiento.

Los cartageneristas han ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Solo fallaron en el derbi en La Nueva Condomina, víctimas de un inicio de partido donde los murcianistas salieron más enchufados. Y en el Cartagonova solo el Marbella se ha llevado los tres puntos en toda la segunda vuelta, en un partido donde las decisiones arbitrales condicionaron el resultado.

Solo el Marbella y el Real Murcia pueden desplazar al Cartagena del primer puesto. Pero, a partir de esta jornada, los albinegros dependen de sí mismos.