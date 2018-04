Otro empujón para el Murcia

El Real Murcia saltará al césped del Nuevo Vivero con la intención de poder abrir un 'regalo' que estaba esperando hace tiempo. Y es que el conjunto murciano es uno de los privilegiados esta jornada al conocer el resultado de dos de sus máximos rivales en la clasificación tras los encuentros que se adelantaron ayer. El FC Cartagena, ahora líder del grupo IV de Segunda B a falta de tres jornadas, sufrió en Sevilla ante el Betis Deportivo (1-2) aunque consiguió sacar los tres puntos. Sin embargo, fue el Marbella el que no pudo pasar del empate ante el Ejido 2012 (1-1) y además de perder la primera posición, hoy se podría con un Murcia pisándole los talones (a dos puntos) en la disputa de los últimos nueve puntos en juego.

Pero antes, el equipo murciano tendrá que hacer los deberes ante el Badajoz, a las 18.00 horas ( La 7TV), para empezar a tocar con la punta de los dedos el segundo escalón. Una posición que siempre ha alcanzado al término de sus cuatro temporadas en Segunda B desde el descenso administrativo. La plantilla grana llega al encuentro todavía con la moral por las nubes tras la remontada ante el Extremadura hace una semana que le permitió sumar los tres puntos en el último segundo con dos tantos de Chrisantus, pero hoy tocará de nuevo bajar a la tierra para pelear ante un rival que buscará amarrar el triunfo para intentar sufrir lo menos posible en el tramo final del curso y sentenciar la permanencia.

El equipo de José María Salmerón, técnico murcianista, tratará de prolongar una jornada más su buena racha como visitante, puesto que ya ha completado una vuelta al calendario sin ceder una sola derrota a domicilio. El tropiezo ante el FC Cartagena en el Cartagonova en noviembre fue la última vez que el cuadro grana se montó en el autobús con la mochila vacía e intentará mantener esta dinámica en tierras extremeñas. No obstante, el entrenador almeriense tendrá que realizar un cambio obligado en el once respecto al de las últimas jornadas. El defensa Pedro Orfila, uno de los fijos desde el inicio del curso, es baja al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y Juanra regresará al lateral derecho. El zaguero asturiano no ha viajado con el resto de la expedición murcianista, al igual que el francés Ongenda, por culpa de unas molestias físicias, y Xiscu Martínez, por decisión técnica.

Aun así, no será una misión fácil para que el Real Murcia intente sacar el máximo botín posible del Nuevo Vivero. El Badajoz, pese a su posición en la tabla, es uno de los equipos más fiables del grupo IV en casa, y tan solo ha cedido una derrota como local en lo que llevamos de temporada. El equipo que dirige Juan Marrero, técnico del cuadro extremeño, ya puso en aprietos el pasado domingo al Cartagena, quien tan solo pudo superarle por la mínima, y tratará también frenar a los murcianistas para buscar cuanto antes sellar la permanencia en la categoría de bronce a falta de tres jornadas para que concluya la liga regular.