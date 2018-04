El sueño se rompe en mil pedazos

El Plásticos Romero no hizo anoche los deberes ante el Aspil Ribera Navarra (3-3) y ya no depende de sí mismo para clasificarse para los play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El conjunto navarro controló el choque, mientras que los locales solo pudieron atrincherar a su rival durante los últimos cinco minutos de partido con el empate en el luminoso, pero no fue suficiente. Los de Juan Carlos Guillamón, entrenador del Plásticos, necesitaban el triunfo para depender de ellos mismos en la última jornada de liga y poder quedar así entre los ocho primeros. Ahora deberán esperar a que los resultados en otras pistas también acompañen.

En apenas unos segundos fue Ique quien tuvo la primera oportunidad del encuentro cuando envió un disparo fuera , a pesar de estar en buena posición para anotar. El partido prometía emoción, ya que acto seguido fue el Aspil el que pudo inaugurar el marcador. Pero tras esta oportunidad, el Plásticos Romero fue el que acertó con una muy buena internada de Juanpi por banda izquierda y Rahali tan solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador.

Con el 1-0 los locale subieron la intensidad en ataque, provocando momentos de desconcierto en los jugdaores rivales. Sin embargo, en una sacudida visitante, acompañada de un error defensivo, Rubí logró la igualada con lo que el equilibrio en pista volvió como al inicio. De todas formas, la sensación era que el Aspil llevaba una marcha más de velocidad que los locales, quienes frenaban al rival con faltas, sumando así muy pronto la cuarta.

A los siete minutos era otra vez el conjunto visitante el que contaba con más posesión de balón y sumaba más oportunidades de gol. El entrenador del Plásticos Romero volvió a poner en pista a Juanpi y Rahali para tener más presencia en ataque, ya que los visitantes se sentían muy cómodos sobre la cancha. Pero a partir de este instante, los ataque se sucedieron en las dos porterías aunque sin consecuencias. Además de que la hemorragia de faltas en contra del Plásticos se había cortado. A los catorce miutos una internada por banda derecha de Fran, y posterior remate de Drahovsky, provocó la expulsión de Sepe y el penalti para los cartageneros.

No obstante, el Aspil no perdió la cara al partido, y a pesar de llevar un jugador menos seguía insistiendo en ataque, realizando buenas transiciones de balón. Por su parte, los cartageneros querían ser más verticales con posesiones más cortas. A los 17 minutos un error de Juanpi terminó con un doble-penalti que despejó Raúl Jerez en dos tiempos. En los últimos compases del primer tiempo, los locales se limitaron a contener al rival para someter al Aspil Ribera en las contras.

El equipo cartagenero, que en esta ocasión jugó con la segunda vestimenta, azul y negro, comenzó la segunda mitad con pases largos buscando de nuevo a Ique. Sin embargo, el Aspil seguía llevando el ritmo del encuentro al contar con más dominio y control del juego. A los 22 minutos el equipo navarro dio el primer susto y tan solo sesenta segundo después confirmó su peligro con otra buena ocasión. El cuadro visitante prosiguió con su constancia, mientras que el Plásticos Romero solo se pudo acercar a la portería rival en contadas ocasiones.

Los momentos de incertidumbre del conjunto cartagenero fueron a más ante el dominio de los visitantes, lo que hacía presagiar que el 2-3 podía caer en cualquier momento. Aunque fue el portero Raúl Jerez el mejor aliado para que el Plásticos siguiera teniendo oportunidades para ponerse de nuevo por delante en el marcador. Al equipo local le costaba salir de la cueva, y fue a partir del minuto 27 de partido cuando comenzó a subir la presión en ataque. De esta forma dificultaba que el Aspil Ribera Navarra creara juego a sus anchas y fue entonces cuando a los 29 Jesús dio el primer aviso de la segunda parte con un disparo desde media distancia.

Cuando se rozaba la media hora de partido, el Plásticswo romero comenzó a adquirir protagonismo con el balón, pero en ningún momento los visitantes se vinieron abajo. El Aspil Ribera también contaba con ocasiones para poner en apuros a los de Guillamón y, de hecho, fue a los 34 minutos de juego con cuando Sergio hizo saltar las alarmas de nuevo aprovechando una contra (2-3). Con el marcador en contra, el entrenador del Plásticos apostó por el portero-jugador y con esta táctica el equipo cartagenero logró empatar de nuevo el marcador gracias a un remate de Fran Fernández (3-3).

Con la igualada el equipo cartagenero consiguió atrincherar a su rival buscando el tanto que le faltaba para poder llegar en las mejores condiciones posibles para optar a un puesto de play off por el título. Pero no hubo manera, el cuarto tanto no llegó y el Plásticos ve más lejos su sueño de entrar en las eliminatorias.