El Cartagena derrota al Betis B y vuelve a ser líder

El FC Cartagena ganó al Betis B gracias a los tantos de Chavero, en el primer tiempo, y de Rubén Cruz, a diez minutos del final, lo que hace que recupere el liderato, ya que la victoria además lleva el premio del primer puesto tras el tropiezo del Marbella en casa del CD El Ejido (1-1)

El bloque albinegro no estuvo bien, quizá le faltó llevar el peso del partido en todo momento y con un fútbol complaciente vio cómo en el minuto 78 el Betis B lograba igualar el marcador.

No obstante, la reacción fue rápida y Rubén Cruz, quien ya sume diez tantos en esta segunda vuelta, volvía aponer por delante a los cartageneristas y evitaba un empate que quizá pesara demasiado en este tramo final de la competición liguera.

El preparador decidió que Aketxe se quedara en el banquillo y proopuso tres jugadores en medio campo, con Sergio Jiménez más retrasado, mientras que Cordero y Chavero dominaban la parcela ancha del campo. El canterano ofreció una versión similar a la de la jornada anterior. Muy seguro en el corte de balón y contundente en el mano a mano en el círculo central. Los albinegros apretaron en los primeros minutos a un Betis B que quería sacar el esférico dominado. Gracias a esa presión llegó el tanto de Chavero en el minuto 3 de partido. El barcelonés recogía un rechace dentro del área tras un centro desde la derecha de Óscar Ramírez. Con su pierna derecha mandaba al fondo de las mallas.

El equipo albinegro no terminaba de dominar el choque y el Betis B funcionaba a arreones, eso sí, sin crear demasiado peligro en la meta de Pau Torres.

Los albinegros dilataron demasiado su presencia en el área rival y el guión no varió en la segunda parte. Tanto que el Betis B decidió irse para arriba, ya que no le quedaba otra que buscar el empate y la remontada, porque necesita imperiosamente los puntos para salvar el cuello. Tanto fue así que Iván anotaba en el minuto 78 el empate y comenzaban las prisas para los de Monteagudo. Pero la reacción no tardó en llegar. Otra vez a través de la banda derecha con un lanzamiento largo de Ramírez que controló perfectamente Owusu con el pecho para ceder a la llegada de Rubén Cruz. El sevillano volvía a salvar los muebles para su equipo y de paso saborea las mieles del primer puesto. El equipo albinegro no era primero en solitario desde la jornada vigésimo sexta.