Monteagudo aprieta los dientes

Con el play off «asegurado al 99%», el técnico del Cartagena, Alberto Monteagudo, no tiene más objetivo entre ceja y ceja que arrebatarle al Marbella ese liderato a día de hoy ostenta gracias al goal average. El manchego echa la vista atrás y se ve, exactamente, con los mismos puntos en la jornada 34 que la temporada pasada (63), justo antes de del desfallecimiento. «A estas alturas, el año pasado la situación era muy parecida. La desgracia es que sacamos muy pocos puntos en los cuatro últimos partidos», comentó. El de Valdeganga confía en que los rivales, tanto Marbella como Real Murcia, tropiecen en este tramo final. «Creo que se van a perder puntos por el camino. Lo que tenemos que hacer es ser, de los cuatro de arriba, los que menos perdamos», dijo.

La temporada pasada solo sumaron dos de los últimos doce puntos, pero el entrenador piensa que el panorama es distinto: « Fue una segunda vuelta mala. Los que vivimos esa segunda vuelta desde dentro sabemos que hubo muchas circunstancias en contra. Este año espero que no, la gente está muy concienciada y estamos teniendo pegada», señaló con optimismo.

Esa ventaja tan exigua del Marbella es la envidia del resto de equipos de la categoría, incluso del Cartagena, el que más cerca está. Monteagudo se cambiaría por ellos porque saben que, haciendo su trabajo, serán primeros: «Depender de mí mismo lo firmaría en cualquier momento»

Los de la Costa del Sol juegan esta semana su partido en El Ejido solo una hora después (a las seis de la tarde) de que empiece el Betis B-Cartagena, y ante un rival que lleva cuatro victorias consecutivas. «Tienen un partido difícil ellos, y lo tenemos nosotros. Lo que menos esperes puede pasar», declaró Monteagudo. Esta semana los albinegros no saltarán al césped con la presión de necesitar la victoria para no descolgarse, como en la jornada anterior. « Hemos jugado dos partidos sabiendo que estábamos tres puntos por detrás y los hemos solventado. Me gustaría ver si los solventan ellos», indicó.

Respecto al Betis Deportivo, que ha caído al penúltimo puesto de la clasificación y está al borde del precipicio, Monteagudo piensa que «tienen jugadores con nivel para ir con el primer equipo». «Tienen una situación que no es buena, pero lo que a nosotros nos espera es mucho más bonito que lo que tendrían ellos si salvan la categoría, porque al final lo importante para los clubes con filiales es el primer equipo», dijo.

Excepto Míchel Zabaco, que sigue arrastrando los mismos problemas físicos que le obligaron a perderse el encuentro de la semana pasada, el resto de la plantilla está disponible para Monteagudo, incluyendo a José Gaspar, que ya ha cumplido su sanción.



Ganar por experiencia

Monteagudo intentará que la mayor veteranía de sus jugadores, además de la diferencia de puntos que le otorga la clasificación, sean factores determinantes para doblegar al Betis B y desquitarse del 1-4 de la ida en el Cartagonova: «Al final no sabemos el partido que van a plantear por su parte. Ellos van a esperar al minuto 70 para madurar el partido. Nosotros tenemos que tener la experiencia y la capacidad de saber leer eso», indicó el manchego. Para él, «manejar los tiempos» será la clave del partido, y no quiere un partido abierto para evitar que el Betis B les haga daño por velocidad. «Tenemos que intentar ser mejores que ellos con balón y que sea un partido feo sin balón. Algo que a nosotros nos cuesta un poco. No me gustaría que nos hicieran correr para atrás», señaló.