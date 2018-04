El Murcia viaja con escudo

La derrota en el Cartagonova el pasado 11 de noviembre provocó que muchos aficionados del Real Murcia viesen el play off de ascenso como una quimera cuando todavían restaban unos seis meses para que finalizase el curso. Pero lo cierto es que ese 'disgusto' fue el último que el equipo grana ha dado hasta ahora sus seguidores fuera de casa. Y es que esa es la última derrota como visitante con la que la plantilla que dirige José María Salmerón, entrenador del Murcia, afrontará las últimas dos salidas de la temporada regular en Segunda División B. El equipo grana visita el domingo, a las 18.00 horas ( La 7TV), a un Badajoz que se está jugando la permanencia en el tramo decisivo del curso, pero los extremeños ya son conscientes de la dificultad que será intentar quedarse con los tres puntos que les permitan dar un paso más a la salvación.

Con la llegada de Salmerón al banquillo del Real Murcia a mediados de octubre, sustituyendo a Manolo Sanlúcar y al técnico interino Víctor Basadre, el equipo murciano pasó de ser uno de los conjuntos más vulnerables de la categoría a domicilio a uno de los más sólidos. Con 26 puntos es hasta ahora el segundo que más beneficio saca de lejos de casa de sus encuentros, por detrás de un FC Cartagena que tan solo ha obtenido dos puntos más que los granas (28). Un balance de seis victorias, ocho empates y tres derrotas que comenzó a fraguarse con el triunfo ante Las Palmas Atlético (0-1) en la primera vuelta. La siguiente salida fue al Cartagonova y tras caer en ese duelo, por 2-1 con los goles de Jesús Álvaro, Aketxe para los albinegros y Chamorro para los murcianos, el Murcia siempre ha conseguido rascar algo como forastero.

El Extremadura, Betis Deportivo, Linense, Écija, Ejido 2012, UCAM Murcia, Mérida, Marbella, Granada B y FC Jumilla, todos ellos han sufrido a la mejor versión del Murcia a la hora de remangarse para intentar sacar el mejor botín posible en situaciones de máxima dificultad y que, en ocasiones, se convirtió en el mejor premio tras el juego desplegado sobre el césped. La regularidad mostrada por el equipo murcianista lejos de casa le ha permitido llegar hasta el play off de ascenso y poder pelear, a falta de cuatro jornadas, por el liderato en caso de que el Cartagena o el Marbella comentan algún desliz en lo que resta del tramo regular. Esta racha contrasta con los resultados desplegados en la Nueva Condomina, donde los de Salmerón sí que se han topado con alguna zancadilla como ocurrió ante el Córdoba B, el Melilla o el Lorca Deportiva. Aunque luego lograron levantarse rápidamente. Precisamente la última salida de la campaña antes de las eliminatorias por el ascenso será al Artés Carrasco. El cuadro lorquino apurará sus escasas opciones de permanencia esta jornada en el enfrentamiento directo ante el FC Jumilla, sin embargo, cuando los granas viajen a Lorca podrían no jugarse nada si los resultados de las próximas semanas no acompañan.

El equipo que dirige José María Salmerón se plantará el domingo en Badajoz con la moral por las nubes después de la remontada en el descuento ante el Extremadura del pasado fin de semana. El equipo murciano tiene el objetivo de conseguir los doce puntos que restan para que finalice la temporada para tener la oportunidad de alcanzar el primer puesto, que otorga un camino más benévolo al ascenso a Segunda División ya que solo habría que superar una eliminatoria en lugar de tres como ocurre para el resto de los implicados.

El Murcia, después de enfrentarse al Badajoz, cerrará la temporada regular con la visita del Betis Deportivo a Nueva Condomina, también implicado en la lucha por intentar lograr la permanencia, para después medirse al Lorca Deportiva y una semana más tarde recibir al Linense en la capital del Segura, que también podría llegar con los deberes hechos al situarse en la zona templada de la tabla con 44 puntos en su casillero.