El play off pasa por el Palacio

La calculadora del UCAM Murcia CB echa humo. Quedan seis jornadas para el final de la competición y ocupa la octava plaza después de sumar cuatro victorias en las últimas cinco jornadas. Pero la clasificación para los play off este año es una de las más caras de la última década debido a la igualdad existente entre el sexto y el décimo clasificado, entre los que hay solo dos triunfos de diferencia. Un triple e incluso un cuádruple empate se pueden dar a la conclusión de la temporada regular, por lo que no solo los averages particulares se tendrán en cuenta, sino también la diferencia de puntos. Por ello ya no solo son importantes los triunfos, sino también la diferencia por la que se consigan.

El calendario que le queda al UCAM Murcia, en cualquier caso, presenta una ventaja que también, en algunas fases de la temporada, se ha convertido en un inconveniente, ya que el equipo ha firmado mejores partidos fuera. A los hombres de Ibon Navarro les quedan seis partidos por disputar, de los que cuatro se disputarán en el Palacio de los Deportes, donde el 'factor afición' ha cobrado una especial importancia en las últimas semanas. Sin embargo, esta temporada los murcianistas casi suman tantas victorias fuera (7) como en Murcia (8), donde van a jugar cuatro de los seis últimos compromisos en la liga ACB. El primero de ellos será este domingo ante el Tecnyconta Zaragoza (12.30 horas), un equipo que está luchando por huir del descenso y que ha perdido sus cuatro últimos partidos, un hecho que les puede hacer más peligrosos. Después, el miércoles 25 -adelantado por la Final Four de la Champions League-, recibirán al Divina Seguros Joventut, que está en su mejor momento con tres victorias en los últimos cuatro compromisos gracias a la dirección de Nicolás Laprovittola. El domingo 29 tocará la visita al Baskonia, que solo ha perdido 1 de los últimos 12 compromisos y que está inmerso en los cuartos de final de la Euroliga. Posteriormente, tras jugar del 4 al 6 de mayo en Atenas, llegará al Palacio el líder Real Madrid, para una semana después visitar al Bilbao, que también lucha por salir del descenso. El cierre del torneo será en casa frente a un Estudiantes que quizás ya no se esté jugando nada.

Quintana, despedido

El Real Betis, por otro lado, anunció ayer la destitución de Óscar Quintana, exentrenador del UCAM Murcia, tras tres derrotas consecutivas, quien será sustituido en el tramo final por Javi Carrasco, hasta ahora ayudante y que será el tercer técnico del equipo sevillano.