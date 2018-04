El UCAM, en cuidados intensivos

El UCAM Murcia CB está ante su primera semana en el último mes sin doble jornada. El equipo, como quedó patente en el choque ante el Herbalife Gran Canaria, donde vio truncada su racha de cuatro victorias consecutivas en Liga ACB, está al límite físicamente. Hasta seis jugadores de los doce que componen el plantel están con problemas de diversa índole. Por ello, Ibon Navarro ha metido a su conjunto en cuidados intensivos aprovechando que solo hay un compromiso cercano, el que disputará el próximo domingo en el Palacio de los Deportes ante el Tecnyconta Zaragoza (12.30 horas, Movistar).

Para empezar, el entrenador vasco no tiene previsto realizar dos sesiones de trabajo en toda la semana con el fin de 'refrescar' físicamente y mentalmente a sus jugadores, reservando a alguno de los que están tocados.

El ala pívot Ovie Soko es uno de ellos. El británico tiene molestias en la cadera como consecuencia de un golpe que recibió en el triunfo ante el Real Betis Energía Plus. Ya jugó mermado el pasado jueves frente al Fuenlabrada, donde se le vio impotente en muchas ocasiones de superar a sus rivales, y el domingo acusó el esfuerzo frente al Gran Canaria. En el club se confía en que esté a pleno rendimiento en la próxima jornada, aunque durante la semana tendrá que dosificarse en los entrenamientos para que no vayan a más esas molestias.

Otro jugador en la misma situación es el escolta navarro Álex Urtasun. En el entrenamiento previo al partido en Sevilla sufrió una fuerte torcedura de tobillo. De hecho, en los últimos tres compromisos solo ha sumado 26 minutos en pista. Aunque el entrenador pudo contar con él más ante el Gran Canaria (14 minutos), sigue teniendo problemas, por lo que esta semana deberá dosificarse.

Por su parte, el pívot hispanobrasileño Augusto César Lima también arrastra molestias en un tobillo desde el encuentro ante el Gipuzkoa. Pese a todo, ha seguido jugando al mismo ritmo, pero al tratarse de un jugador que basa casi todo su potencial en el físico, necesita tomarse un respiro durante esta semana para llegar en plenitud al último tramo de la temporada. Lima ha cambiado hasta en tres ocasiones esta temporada de club -comenzó en el Besiktas y después estuvo dos meses en China-, un hecho que también está acusando en estos momentos.

El escolta Brad Oleson, por su parte, tendrá que seguir jugando este domingo con la máscara que ya lució por primera vez ante el Fuenlabrada por un fuerte golpe que sufrió en la nariz en Sevilla. El estadounidense no se ha adaptado a la protección y su aportación se ha reducido considerablemente en los dos encuentros que ha tenido que disputar con ella. Ante el Zaragoza tendrá que seguir llevándola.

El base Clevin Hannah, quien acabó el partido en Las Palmas con dos dientes rotos, no tendrá finalmente que ser intervenido quirúrgicamente como se temía en un principio. Aunque se ha descartado que tenga que pasar por el quirófano, sí que deberá tener precaución en los entrenamientos, ya que recibió varios puntos de sutura en el labio.

La incógnita es José Ángel Antelo. Después de reaparecer antes del parón por las ventanas FIBA de la lesión que sufrió el pasado mes de septiembre, el jugador sufrió un paso atrás en el encuentro ante el Andorra. Desde el pasado 18 de marzo no ha vuelto a jugar ni un solo minuto, llegando incluso a no viajar a Sevilla pese a que estaba previsto al resentirse en el entrenamiento previo de la sobrecarga en el tendón de Aquiles que había notado en Andorra. Después no llegó ni a vestirse de corto frente al Fuenlabrada y el Gran Canaria. En total ya se ha perdido los últimos siete partidos del equipo, un hecho que está obligando a Ibon Navarro a tener que jugar en muchas ocasiones con Marcos Delía en la posición de ala pívot para poder dar descanso a Ovie Soko.

Con esta situación afronta una semana sin partido en el ecuador de la misma el UCAM Murcia, que el domingo recibirá a un Tecnyconta Zaragoza en crisis y que en las próximas horas tiene previsto anunciar el fichaje de un base, Dylan Ennis, que ha roto su compromiso con el Estrella Roja. El base canadiense mide 1,88 metros y tiene 30 años de edad.