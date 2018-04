El UCAM llega a Gran Canaria para acorazarse al play off

El UCAM Murcia CB pisará hoy la que fue su tierra prometida. Aquel escenario que se ganó en la pista el derecho a pisar hace tres meses, cuando finalizó la primera vuelta de la Liga ACB entre los ocho para disputar la Copa del Rey, pero finalmente se quedó sin hacer las maletas al tener el Herbalife Gran Canaria la plaza asegurada por su condición de anfitrión. No obstante, el objetivo del conjunto universitario de hoy no difiere mucho al de esas fechas. Los de Ibon Navarro, entrenador del cuadro murciano, llegan al Gran Canaria Arena (12.30 horas, Movsitar + dial 192) en el momento más dulce de la temporada y después de encadenar cuatro victorias consecutivas en la Liga ACB que le han llevado a ocupar la séptima posición a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato regular.

El UCAM se encuentra a un paso de completar un mes repleto de victorias desde que el pasado 18 de marzo cayera ante el Morabanc Andorra, desde entonces, teniendo en cuenta los triunfos de la eliminatoria ante el Pinar Karsiyaka turco que les permitieron el histórico pase a la Final Four de Atenas en la Champions, el cuadro murciano ha enlazado seis triunfos seguidos en las últimas semanas. Y eso que el UCAM continúa sin estar exento de contratiempos. Sin ir más lejos, la semana pasada, en el triunfo ante el Betis Energía Plus, el escolta Brad Oleson sufrió un golpe que provocó que el jueves tuviera que jugar con máscara y Álex Urtasun también ha arrastrado molestias en su tobillo desde ese encuentro. Además, José Angel Antelo, quien ante el Morabanc Andorra sufrió una sobrecarga en el gemelo tras dejar a un lado la grave lesión en el tendón de Aquiles, no ha saltado a la pista desde ese día y hoy tampoco estará en Las Palmas.

No obstante, la parte positiva es que el pívot Vítor Faverani volvió a sumar minutos en el duelo ante el Fuenlabrada tras superar unas molestias después de recuperarse de una lesión de rodilla y hoy podría volver a saltar a la pista para ayudar a los universitarios. La confianza con la que afronta el UCAM el tramo decisivo del curso y su gran momento de forma en ataque, donde todos los jugadores se reparten el protagonismo, son las armas con las que el cuadro murciano se presenta hoy para seguir agrandando la herida de un Herbalife Gran Canaria que ya acumula tres derrotas consecutivas y que contarán con la baja del exterior Marcus Eriksson.

Los de Ibon Navarro, que de momento cuentan con el 'average' a su favor tras vencer en la primera vuelta por seis puntos de diferencia en un partido que remontaron en el tramo final, buscarán dejar en la cuneta a otro rival directo por ocupar una de las plazas que dan acceso al play off por el título de la Liga Endesa tras hacer lo propio hace unos días ante el Fuenlabrada. Tras ese duelo, los universitarios pusieron rumbo a Las Palmas, donde llegaron en la madrugada del viernes al sábado, y ayer realizaron una sesión de tiro sobre el parqué del Gran Canaria Arena.