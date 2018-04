Tres puntos para seguir con la escalada

El Murcia juega hoy una etapa en la que tratará de esprintar, dar un empujón definitivo para coronar la meta en solitario y conseguir el pasaporte matemático a la fase de ascenso que con tanto ahínco persigue. Los granas afrontan esta tarde el primero de los últimos cinco partidos de liga para no solo acercarse al primer puesto, sino amarrar el tercer cajón alejando al equipo que con más autoridad ha permanecido toda la temporada en puestos de ascenso. En las treinta y tres jornadas transcurridas, solo en seis de las mismas, el Extremadura no ha estado en lo más alto. Segundo puesto (9 semanas), tercero (12) y cuarto (6) amén de una jornada, la doce, en la primera posición. El cuadro extremeño, fundado en 2007, que no tiene nada que ver con el Extremadura FC (1924), el primer equipo extremeño en jugar en Primera. Dos estancias en la máxima categoría, trece en Segunda (siete consecutivas, en los 50 y principios de los 60) y nueve en Segunda B.

Todos los equipos extremeños, Extremadura, Villanovense, Badajoz y Mérida son clubes fundados en este siglo, y el de Villanueva de la Serena, es quien tiene cierta experiencia en cumplir fases de ascenso; la del curso pasado y en el 2011-12. Los de Almendralejo han apostado muy serio este año. Desde hace dos temporadas llegó a un acuerdo con el grupo 'Coinsa', con el objetivo de ascender a Segunda en tres años. El año pasado se salvó 'in extremis' y al principio de la pretemporada cesó al madrileño Sabas, artífice de la permanencia, y entregó las llaves a Juan Izquierdo, quien solo aguantó seis jornadas, supliéndole por el jerezano Manuel Ruiz, que pese a mantenerlo en puestos de ascenso, cayó después de endosarle un 4-0 al Ejido 2012. Entonces llegó la contratación, casi estelar, de Rafael Martín Vázquez, con nula experiencia en un banquillo profesional. A principios de temporada, el equipo incorporó a 19 futbolistas (solo se quedaron tres de la de la anterior campaña - Javi Pérez, Willy y Aitor-), la mayoría de reconocida garantía.

Llamativa la impaciencia del presidente Manuel Franganillo y del director deportivo Daniel López Ramos, que aparte del fichaje del míster, invirtió 150.000 euros en el delantero Enric Gallego y casi otros tantos a José García, procedentes del Cornellá y el Alcoyano respectivamente, amén de aligerar la nómina dando cinco bajas. Es de largo, el equipo más goleador del Grupo IV con 50 tantos con el mencionado Enric (8 goles en diez partidos con el Extremadura) que le permite, con las 22 dianas marcadas en el Cornellá convertirse, con 30 goles, en el actual pichichi de España, uno más que Messi. El delantero Willy con nueve y los ocho de Márquez forman un trío inquietante.

El Murcia dejaría a cinco puntos al Extremadura si vence hoy y mantener al Melilla a la misma distancia como mínimo. En su único encuentro en la Nueva Condomina fue un amplio 3-0 con goles de Rubén Ramos, Guardioa y Curto el pasado año. Ante los extremeños solo una derrota grana (1-3, en la 2000-01) con Joaquín Romeu de presidente, con David Karanka marcando los tres goles extremeños y Loreto el único tanto grana.