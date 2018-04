El sprint final empieza en casa

Los extremeños están a un paso de asegurar la permanencia e intentarán aprovechar las dudas del colíder tras perder en Murcia

Se acabó eso de guardar fuerzas. La campana que indica el inicio de la última vuelta acaba de sonar, y aquel que tenga un gramo más de energía que su oponente llegará antes a la línea de meta. Cartagena, Marbella y Real Murcia forman el grupo de cabeza, con el Extremadura como principal tapado en un grupo IV apasionante, en el que todo está por decidir y en el que hay muchos aspirantes a ese trono que, a día de hoy, ostentan los de la Costa del Sol. Los albinegros intentarán sumar ante el Badajoz su tercera victoria consecutiva en casa (18:00, Cartagonova) para no perder comba en la lucha por el liderato. La derrota en La Nueva Condomina escuece, pero la posibilidades de los de Alberto Monteagudo siguen intactas cuando quedan solo cinco partidos para que acabe la liga.

En la ciudad portuaria los problemas han llegado esta semana en forma de lesiones. Zabaco, Cordero, Hugo y Aketxe no las tienen todas consigo para formar hoy en el once inicial. El derbi dejó a varios futbolistas tocados, y esos cuatro no han podido completar los entrenamientos esta semana. Monteagudo espera contar, al menos, con alguno de ellos, porque son piezas importantísimas en el esquema del de Valdeganga.

De no ser así, les llegará el turno a hombres que, en algún momento de la temporada han sido importantes, pero que han perdido su sitio. Por ejemplo, Sergio Jiménez. El pivote de Los Belones no ha sido titular desde el 25 de febrero contra el Marbella. Cordero, con su experiencia y su dinamismo, le ha ganado la partida al cartagenero en la medular, pero de nuevo acusa su tendencia a lesionarse en su estancia en Cartagena. En lo que va de curso, el canterano del Sevilla se ha quedado ya nueve veces fuera de la convocatoria.

La baja de Zabaco la cubriría Moisés, que se perdió el derbi de La Nueva Condomina por acumulación de tarjetas. Junto a él, formaría el venezolano Josua Mejías, que en los últimos meses ha ganado la batalla por ser el tercer central a un Alberto Aguilar condenado al ostracismo.

En el ataque, si Aketxe no llega en condiciones al partido de esta tarde, Monteagudo tendría que romper su intocable 4-4-2 que tan buen resultado le ha dado en el último mes. El técnico manchego lleva semanas reclamando que los jugadores de segunda línea como Owusu, Cristo o Hugo Rodríguez den un paso al frente en el apartado goleador. Sin el máximo artillero, hoy lo necesitará más que nunca.

Entre Aketxe, Rubén Cruz y Moussa suman 26 de los 46 goles que ha marcado el Cartagena esta temporada. Respecto al resto de futbolistas, destacan Hugo con cuatro tantos y Chavero con tres, casi todos a balón parado.

El Cartagonova desea ver esta tarde la tercera victoria consecutiva de su equipo en casa. La última actuación en el feudo albinegro, con el Extremadura como invitado, dejó muy buen sabor de boca a pesar de que el resultado (3-2) fue bastante engañoso. En la jornada anterior, los de Monteagudo habían vapuleado al Jumilla por 3-0.



El Badajoz necesita puntuar

Como otros muchos equipos de nuestra geografía, el Badajoz ha regresado a Segunda B tras pasar por unos tiempos angustiosos, incluyendo la desaparición y refundación del anterior club, que jugó once temporadas seguidas en Segunda A. Los extremeños ocupan la duodécima plaza en la tabla clasificatoria. Un triunfo en el Cartagonova supondría para ellos un respiro para las últimas cuatro semanas de competición. Antes de empezar la jornada estaban a cinco puntos de la promoción, que marca el Córdoba B, y a seis del descenso directo, que marca el filial de Las Palmas.