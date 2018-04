"No nos metemos en quién es el dueño, pero Víctor Gálvez está solucionando los problemas"

«No soy de hacer cuentas, miro la clasificación tras los partidos», dice el máximo responsable del banquillo grana

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, dejó ayer claro que el problema institucional del Real Murcia ha sido el calvario de la plantilla grana hasta el momento en que el empresario oriolano Víctor Manuel Gálvez, de la empresa Galvez Brothers y quien el miércoles accedió a la presidencia del club, haya pagado ya una nómina de las que tiene pendientes la plantilla y les haya prometido cobrar la siguiente la próxima semana. «No nos metemos en el vestuario en quién es el dueño del club, pero la realidad es que Víctor Gálvez ya nos ha pagado una nómina pendiente y el que paga manda. Lo único que hemos hecho es hacernos una fotografía con el nuevo presidente. Llevábamos tres meses sin ingresos y todas las semanas surgía un problema nuevo, por eso es importante que el día a día se vaya cumpliendo, que cobren los empleados y los jugadores y a partir de aquí esperaremos noticias», dijo el máximo jefe del banquillo murcianista.

El preparador almeriense del Real Murcia también aprovechó la rueda de prensa de ayer previa al choque de mañana ante el Extremadura para desvelar algunos detalles de su conversación con el nuevo presidente, Víctor Manuel Gálvez: «Solo he hablado con Víctor de fútbol en estos meses, que ojalá ascendamos a Segunda y que nos va a dar tranquilidad, eso es todo».

«Yo vivo el día a día y los jugadores son los primeros que lo saben. Ojalá de aquí a unos años el rival del Murcia sea el Madrid o el Barcelona, estemos los que estemos, pero lo primero es terminar este curso con un éxito».

El equipo que visita mañana la Nueva Condomina a las seis de la tarde es el Extremadura, un equipo que marcha cuarto a dos puntos de los murcianistas, por lo que un triunfo grana mañana por la tarde podría distanciar a uno de los rivales más potentes del grupo y de los que más ha invertido en confeccionar una plantilla de garantías: «El Extremadura tiene un súper equipo y ya nos plantearon problemas en la primera vuelta antes de los fichajes de invierno. Igual que ante el Cartagena son una especie de partidos de play off y debemos aprovecharlos como tal. Es verdad que tienen bajas importantes, pero esos jugadores no estaban en la primera vuelta, por lo que sigue siendo uno de los rivales más duros de superar».

Sobre las posibilidades del Murcia de terminar primero en las cinco jornadas que faltan hasta los play off, Salmerón tiro de cabeza fría y de realidad para explicar la situación: «No sé los puntos que vamos a conseguir hasta el final del campeonato, pero si sé que el Extremadura es uno de esos rivales a los que tenemos que superar. Yo hago las cuentas después de los partidos, cuando veo qué equipos han fallado y cuáles no. De hecho yo no soy de hacer cábalas, aunque la realidad es que si le ganamos al Extremadura tendremos muchas opciones de soñar con los primeros puestos de la clasificación del Grupo IV».

«Estoy seguro de que tanto Cartagena como Extremadura van a pinchar en este final de Liga, pero nosotros tenemos que ver lo mejor para nuestro equipo y el del domingo es un partido vital. Nosotros vamos a intentar equivocarnos lo menos posible, pero no queremos hacer demasiadas cuentas», dijo un Salmerón que, de ganar mañana, habrá convertido al Murcia en un auténtico favorito al ascenso de categoría.