El mes casi perfecto del UCAM

Los de Ibon Navarro no caen derrotados desde su visita a Andorra

El UCAM CB Murcia está a punto de completar su mes perfecto. El conjunto murciano ha alcanzado su pico más alto de su estado de forma justo a las puertas del tramo decisivo de la temporada y mañana ante el Herbalife Gran Canaria, a las 12.30 horas ( Movistar +, dial 192), tiene la oportunidad de completar 30 días repletos de marcas verdes en su calendario. Los de Ibon Navarro han engordado una racha que arrancó con la eliminación del Iberostar Tenerife en la Champions, vigente campeón del torneo europeo, y la ambición impuesta desde el inicio de la temporada le ha llevado hasta ahora a la Final Four de Atenas y encontrarse entre las posiciones de privilegio a falta de siete fechas para que concluya la fase regular de laLiga ACB.

«La motivación tiene que estar por encima del cansancio», dijo el técnico vitoriano ayer en la previa del choque y tras superar el pasado jueves al Montakit Fuenlabrada, un rival directo en la lucha por el play off, en el Palacio. Con ese triunfo el conjunto universitario encadena seis victorias consecutivas, cuatro en la Liga Endesa y dos en la Champions en la eliminatoria ante el Pinar Karsiyaka turco, tan solo con el borrón del duelo vivido en Andorra el pasado 18 de marzo.

Esa fue la última derrota del UCAM en este mes de competición que estuvo marcada por un mal último cuarto en el que el cuadro murciano apenas pudo competir frente al Morabanc. Sin embargo, los de Ibon Navarro se han levantado más fuertes de ese golpe y la nueva versión de su ataque, en el que todos los jugadores se sienten más protagonistas, le ha llevado a un estado de confianza con el que prácticamente es capaz de cerrar los partidos a falta de unos minutos para la conclusión después que en el primer tramo del curso se escaparan algunas victorias en el último segundo. El Gipuzkoa Basket, el Valencia Basket, el Real Betis y el Montakit Fuenlabrada han sido las últimas 'víctimas' de los universitarios en la ACB y mañana intentará enlazar su quinto triunfo consecutivo, el que sería su decimosexto de la temporada, para atrincherarse en lo que resta de competición en las posiciones de privilegio de la tabla.

No será nada fácil, porque se medirá a un Herbalife Gran Canaria herido después de sufrir tres derrotas consecutivas. «Estamos preocupados porque tenemos que sumar, ya que cada vez quedan menos oportunidades, pero esta situación no puede atenazarnos. Debemos salir al doscientos por cien para que nos dé poco tiempo a pensar qué puede pensar en un partido, como ya hemos hecho muchas veces, y así no estaremos con tensiones en la cancha», explicó ayer Luis Casimiro, entrenador del conjunto canario, en la previa de un choque para el que no podrá contar con el exterior Marcus Eriksson por culpa de unas molestias en la muñeca.