La columna vertebral se deshace

Monteagudo asegura que tienen la primera posición al alcance de la mano si no fallan en las jornadas que restan

Hasta las últimas horas previas al partido de mañana (18:00, Cartagonova), el entrenador albinegro, Alberto Monteagudo, no sabrá con qué efectivos podrá contar para medirse al Badajoz. La columna vertebral del Cartagena salió del derbi contra el Real Murcia bastante dañada, no solo en lo anímico, sino, principalmente, en el plano físico. Míchel Zabaco, Miguel Ángel Cordero, Hugo Rodríguez e Isaac Aketxe, cuatro jugadores imprescindibles en el esquema cartagenerista, han pasado la semana entre algodones, y probablemente tengan que perderse el compromiso de esta jornada. El preparador manchego no descarta la participación de ninguno de ellos, pero tendrá que hacer encaje de bolillos para formar el once titular sin dañar ninguna pieza, porque las treinta y trés jornadas de liga empiezan a hacer estragos, y queda lo más importante por disputarse.

Monteagudo indicó que Míchel Zabaco completó los noventa minutos en La Nueva Condomina sin ningún problema, pero días más tarde notó molestias en un entrenamiento. «Es duda, no lo doy por baja segura», comentó el entrenador. Respecto a Aketxe, se hizo daño en un remate en la zona del menisco. Según el técnico, lo tiene inflamado y no puede andar, aunque los albinegros no pierden la esperanza de contar con su máximo goleador.

En el caso de Cordero y Hugo Rodríguez, los problemas son musculares. El mediocentro sevillano terminó el derbi con problemas en la zona abdominal. Monteagudo indicó que le han hecho pruebas y parece que no es importante. Sin embargo, es una duda seria para saltar al césped porque no ha entrenado en los últimos días. Lo mismo sucede con Hugo, que se ha perdido dos sesiones preparatorias por molestias en los isquiotibiales, aunque en el caso del jerezano el pronóstico es más optimista.

Si estas cuatro piezas fundamentales no pudieran jugar contra el Badajoz, Monteagudo tendrá que tirar del banquillo: «Ojalá podamos contar con los que hemos hablado. Si no se puede, será el momento de otros que no están entrando ahora», dijo el técnico.

El entrenador del Cartagena advierte de que el Badajoz no será una perita en dulce. «Es un equipo complicadísimo en casa, allí no gana casi nadie. Fuera de casa pierden un poquito pero es un equipo peligroso, con dos puntas rápidos como Álex Rubio y Juanma, con jugadores de experiencia como Guzmán, que ha jugado en Primera. De medio campo para adelante tienen capacidad para hacerte daño», analizó el de Valdeganga. «Fuera no han conseguido muchos puntos, pero el fútbol lo tienen», añadió.

A cinco jornadas para que concluya la liga, el manchego no parece obsesionado con lo que haga su rival más directo, el Marbella, que tiene que tropezar para permitir que el Cartagena vuelva a ser líder. «Si nosotros ganamos nuestros partidos, es muy difícil que no acabemos la liga primeros», aseguró el de Valdeganga. «Tiene que fallar el Marbella, pero esto es muy difícil. Hasta los que ganan muchos millones de euros, si se duermen, los eliminan», comentó en referencia a lo sucedido esta semana en Liga de Campeones, con la eliminación del Barça ante la Roma y el sufrido pase del Real Madrid contra la Juventus.

Para el preparador cartagenerista, la clave está en mantener la constancia y la regularidad: «Tienes que mirarte tú, cumplir con esos objetivos, y luego ya veremos los demás. Si los demás cumplen, pues seguiremos así hasta que termine la liga. Hay que intentar alcanzar algo que está muy cerca, lo tenemos en nuestra mano y tenemos que intentar pelearlo hasta el final», indicó respecto al sueño del liderato y el hipotético ascenso a Segunda.

Para Monteagudo el choque más importante en lo que resta de competición es el del domingo. «Primero, porque es el más inmediato; segundo, porque no están salvados; y tercero, porque podemos ganar el tercer partido seguido en casa», indicó el manchego.