Salmerón: "Yo hago las cuentas después de los partidos"

José María Salmerón, entrenador del Real Murcia, ha dejado claro este mediodía que si su equipo es capaz de superar el domingo al Extremadura "será un paso de gigante para luchar por los primeros puestos". "Las bajas del Extremadura me preocupan poco porque algunos jugadores no estaban en la primera vuelta y nos plamtearon muchos problemas. Son un equipo confeccionado para disputar el play off y tenemos que tener claro que estamos preparados para afrontar este compromiso", asegura el preparador del Real Murcia.

Salmerón también se ha referido a la situación institucional del club, asegurando que "los problemas de Mauricio García de La Vega y Raúl Moro tendrán que solucionarlos en los tribunales, pero nosotros estamos agradecidos a que Víctor Gálvez esté haciendo frente a las nóminas". El empresario oriolano se convirtió el miércoles en nuevo presidente de la entidad y ya ha abonado una mensualidad de las tres que se le debe a la plantilla.

Sobre los cálculos para terminar como primeros a falta de cinco jornadas, Salmerón ha sido sincero a la hora de reconocer que "hago las cuentas después de cada partido, pero no antes."