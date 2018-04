Cristo se niega a hacer cuentas

El centrocampista del FC Cartagena Cristo Martín ha aprendido, con el paso de los años, que el fútbol no entiende de lógica y que las cuentas solo sirven para distraer la atención de lo importante, que es ganar el siguiente encuentro. El futbolista albinegro dice que lo mejor es no mirar al futuro y centrarse en lo que toca, que es ganar el próximo domingo en casa al Badajoz.

«El año pasado hubo sensación de nerviosismo y eso también lo sufrimos nosotros», expresaba el tinerfeño en rueda de prensa. «Mirábamos mucho al futuro y ahora solo lo hacemos a lo que nos llega cada domingo con el cuchillo entre los dientes».

Cristo Martín fue obsequiado durante la rueda de prensa con una camiseta conmemorativa por los 100 partidos como jugador albinegro. El director general del club, Manolo Sánchez Breis le hizo entrega de la misma y el centrocampista lo agradecía. «Gracias al club y a Manolo por el detalle. La verdad es que es un orgullo jugar cien partidos en un club como éste y esperemos que sean muchos más. Aquí me han acogido como si fuera mi casa desde el primer momento, y a día de hoy estoy super orgulloso de estar aquí. No me arrepiento absolutamente de nada y espero que sea por mucho tiempo más», destacó Cristo.

De estos cien encuentros disputados con la camiseta del conjunto albinegro, el jugador albinegro recordaba el partido de la fase de ascenso en Barcelona como como uno de los que más le han marcado con este escudo. «Por lo que pudo ser y no fue. Esperamos que este año podamos revertir la situación de aquel partido», indicó.

Sobre la actual temporada, «individualmente no está siendo como yo me esperaba pero tengo la conciencia muy tranquila. Confío en mi, el club confía en mi, el entrenador confía en mi y creo que la mayor parte de la afición también, por eso estoy tranquilo y pienso que va a volver mi mejor nivel. Si lo hace ahora en la parte más bonita de la temporada pues mucho mejor», dice. Para el tinerfeño «el objetivo este año es el ascenso, está claro. Hay plantilla para ello. Se están haciendo las cosas muy bien y este año ya toca. También hay que conseguirlo por los dos señores (Belmonte y Breis) que han puesto al club en donde está ahora mismo. Creo que ellos se merecen el respaldo de toda la plantilla para lograr el objetivo», afirmó.

Preguntado sobre la situación del FC Cartagena en la clasificación de cara a lograr el primer puesto. «Queremos, lo primero, ganar este domingo y si Dios quiere a final de mayo estar en otra situación. Ahora nos queda lo más bonito y tanto mis compañeros como yo vamos a intentar que esto a final de temporada sea una fiesta», confesó.

En este sentido, «lo que queremos es quedar primeros y eso pasa por ganar en casa este domingo. Queremos conseguirlo ante nuestra gente que ya demostró el otro día en casa que está con nosotros, en Murcia también lo demostraron y junto a ellos vamos a por el objetivo», concluía.