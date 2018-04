El UCAM sigue mirando hacia arriba

El UCAM CB Murcia ha conseguido su decimoquinta victoria en la Liga Endesa, la cuarta de forma consecutiva, al superar al Montakit Fuenlabrada en el Palacio en un duelo vital por la lucha por entrar en el play off (82-62). El conjunto universitario ha ganado el 'average' a un rival directo por estar entre los ocho primeros clasificados al término del curso y continúa su magnífica racha de resultados en la ACB. Los de Ibon Navarro, técnico del cuadro murciano, fueron superiores al Fuenlabrada sobre la pista durante gran parte del encuentro, aunque tuvo que trabajar mucho hasta poder despegarse en el marcador al término del tercer cuarto. Hannah, Delía y Benite fueron los máximos referentes en la anotación al término de los cuarenta minutos; mientras que Faverani volvió a sumar minutos después de unas molestias físicas que ha arrastrado durante meses.

PRIMER CUARTO

El UCAM Murcia arrancó el encuentro con las ideas muy claras y con un Hannah que volvió loca a la defensa del Fuenlabrada. El base no se cansó de hacer diabluras entre los hombres altos del equipo madrileño y con varias entradas a canasta adelantó a los universitarios. Además, junto a Sadiel Rojas, los dos únicos jugadores del UCAM que disputaron todo el priemr cuarto, dio la primera ventaja al cuadro murciano (11-8). Marko Popovic, el jugador más determinante de los visitantes, abandonó el encuentro en la segunda jugada al sufrir un golpe en el tobillo y los cambios de Néstor García metieron de nuevo en el partido al Fuenlabrada con la entrada de Smits y Olaseni. No obstante, el cambio de piezas de Ibon Navarro, con Lima y Benite en el quinteto, también dio sus frutos y los universitarios cerraron el primer capítulo con un triple de Benite sobre la bocina (23-16).

SEGUNDO CUARTO

El segundo cuarto contó con dos claros protagonistas por parte del conjunto universitario. Primero con Marcos Delía, quien realizó varios movimientos de gran nivel en la pintura contraria que le permitieron marcharse al descanso con diez puntos en su casillero, y después con un Charlon Kloof que también mermó a la defensa del Fuenlabrada tanto por dentro como desde el tiro exterior (32-23). No obstante, el equipo madrileño respondió desde el triple con Paco Cruz y Smits y eso obligó a Ibon Navarro a solicitar tiempo muerto (34-31). Pero el UCAM contestó con un parcial de 6-0, que cerró Urtasun tras una recuperación, aunque el 'Fuenla' volvió a recortar la distancia con un excelente Rupnik hasta que Kloof cerró la primera mitad con una canasta lejana de dos (43-37).

TERCER CUARTO

La segunda mitad arrancó con un juego y un ritmo mucho más lento que los dos anteriores cuartos. El UCAM supo frenar a su rival, dejándole el tiro libre como única opción para obtener puntos, aunque en ataque también llegaron los problemas. Rupnik y una canasta de Paco Cruz establecieron la igualdad e Ibon Navarro paró rápidamente el partido (43-43). El guión se mantuvo, pero los universitarios no se desquiciaron pese a no convertir sus posesiones y, tras la tercera falta de Rojas, aparecieron Delía y Tumba para dar aire a los suyos (51-45). A partir de ahí, el ritmo del encuentro volvió a cambiar y la mejor noticia fue que el UCAM supo leer lo que requería cada momento con el primer triple del duelo de Hannah que le dio de nuevo la máxima ventaja con once de renta (57-46).

ÚLTIMO CUARTO

La entrada de Lima en pista ayudó para que el UCAM comenzase a dar la estocada definitiva al Fuenlabrada. Un palmeo del hispanobrasileño y un posterior mate ampliaron la distancia en el marcador junto a otra canasta de Delía (67-53). El conjunto madrileño trató de engancharse al partido de nuevo, pero ya era demasiado tarde y otro triple sin oposición de Hannah, tras una buena canasta de Benite, colocaron los 20 de renta a poco más de tres minutos para el final (72-52). Eso provocó un tiempo muerto de Néstor García, entrenador visitante, en el que apenas dio instrucciones a sus jugadores agotando el tiempo sin sentarse en su silla y el viento a favor a dos minutos del final hizo que Faverani volviera a sumar minutos después de varios meses sin saltar a la pista por unas molestias físicas después de un triple de Llorente. A partir de ahí, el UCAM se dedicó a conservar su ventaja para ganar el 'average' a un rival directo en la lucha por el play off de la ACB (82-62).