El UCAM, ante otro reto con alto precio

El UCAM Murcia CB ya se quedó fuera de la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria pese a concluir octavo la primera vuelta de la competición. Y ahora también se está encontrando con una de las clasificaciones más caras de los últimos once años para los play off por el título. Con los 14 triunfos que suma el conjunto de Ibon Navarro tras la disputa de 26 jornadas -quedan ocho para el final-, se encuentra en la décima posición, es decir, fuera de las plazas que dan derecho a luchar por el título. Pero esta situación, en una liga de 18 equipos, no se daba desde la temporada 2007-2008, cuando el Akasvayu Girona sumaba 15 y era octavo. Por tanto, el reto que tiene en este sprint final tiene un alto precio, ya que entre el quinto y el décimo clasificado solo hay una victoria de diferencia, por lo que todo apunta a que al final de la competición se tendrán que resolver la última plaza para los play off por un triple e incluso un cuádruple empate, según el desarrollo que lleva hasta el momento el curso.

La clasificación más cara para los play off de los últimos once años fue en la campaña 2010-2011, cuando el Unicaja terminó octavo con 19 victorias. La más barata con el formato actual fue en varias temporadas, concluyendo en todas ellas el octavo con 17 éxitos en su casillero.

El UCAM Murcia, por tanto, volverá a tener que sortear un duro obstáculo, y es la igualdad en la que se mueve en estos momentos el torneo. Con el Real Madrid instalado en la primera plaza con 23 triunfos, el segundo está ya a cuatro de distancia (Baskonia, con 19). Le sigue el Barcelona, con 18, mientras que el cuarto es el Valencia, con 17. A continuación aparecen hasta cuatro equipos con 15 -Unicaja, Andorra, Gran Canaria y Fuenlabrada-, teniéndose que enfrentar el UCAM Murcia en este tramo final a dos de ellos, ambos esta misma semana. Con los andorranos y los malagueños tiene perdido el average y en un triple empate con ambos saldría perjudicado.

Al conjunto de Ibon Navarro le quedan por disputar ocho encuentros de liga, cinco de ellos en casa -Fuenlabrada, Zaragoza, Joventut, Real Madrid y Movistar Estudiantes- y otros tres fuera -Gran Canaria, Baskonia y Bilbao-. Mañana jueves se enfrenta mañana a los fuenlabreños, con los que perdió por dos puntos en la ida. Y el domingo visita al Gran Canaria, al que venció en el Palacio por 84-78. «El equipo está más que preparado para partidos como esos y sabemos que esta semana es clave», afirmó ayer Augusto César Lima en rueda de prensa, donde el pívot hispanobrasileño añadió que «espero que no estemos en el mejor momento y que haya momentos mejores. Nos encontramos en una época dulce porque estamos trabajando mucho y cuando lo haces tienes la recompensa», señaló. A nivel personal, recalcó que «me encuentro muy bien y cuento con la confianza del entrenador y de los compañeros. Quiero ir mejor cada día y en cada partido sigo adaptándome. Me da igual jugar 15 minutos que cinco, pues lo importante es el equipo y yo pienso en aportar para que gane», señaló el jugador de Río de Janeiro, quien ha dado más variedad al juego interior del equipo desde su llegada a principios de marzo.