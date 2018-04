Salzillo Tea & Coffee pone su grano en la salida de la prueba deportiva

Repartirán miles de cafés antes del pistoletazo de salida de los cinco mil metros entre las atletas que vayan a correr esa jornada.

Salzillo Tea & Coffee pondrá su grano en la salida de la tercera edición de la Carrera de la Mujer. El evento está organizado por el diario LA OPINIÓN, la Federación de Atletismo de la Región, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma. Así, cada una de las participantes podrá degustar un café antes de que se dé el pistoletazo de salida a la prueba deportiva que se celebra en la ciudad de Murcia el domingo 15 de abril. Además, la marca estará visible a través de una taza gigante hinchable que se instalará en el recorrido, así como por medio de su vehículo ecológico, desde el que se repartirán gratuitamente miles de cafés.

Desde Cafés Salzillo explican que «estamos muy orgullosos e ilusionados en la empresa al poder participar en este magnífico evento, cuya finalidad y objetivos, además de correr, son múltiples y muy interesantes». La marca aprovecha para dar las gracias a los organizadores por tenerla en cuenta para un evento que en su tercera edición aventura que será muy participativo, y que «estamos seguros de que esto es tan sólo la punta del iceberg de lo que puede llegar a ser dentro de unos años».

Para Cafés Salzillo, «la mujer está de moda, es su merecido momento y aunque falta mucho por hacer, por fin se le reconoce de igual a igual en muchos países, pero la sociedad mundial en general no podrá parar hasta conseguir la total igualdad en cualquier parte del planeta».

Las atletas están respondiendo a las mil maravillas desde que se abrió el período de inscripción. No obstante, el tostador murciano considera que «lo importante no es la cantidad de atletas corriendo, sino la iniciativa en sí y el hecho de ver corriendo por las calles de nuestra ciudad a cientos de mujeres; orgullosas de ser las protagonistas ese día. No sólo por lo que en sí significa correr y competir, sino porque pasa a formar parte de uno de los muchos actos donde la mujer aprovecha para reivindicar muchos espacios en los que no se les había tenido en cuenta». Por estos motivos, consideran que «todo apoyo es poco para poner a la mujer en el sitio que merece tras pasar muchos años donde no se ha contado con ella para muchas cosas».

En Salzillo Tea & Coffee escogen las mejores cosechas, seleccionan los granos más adecuados, entre una selecta gama de cafés Arábica. Esto les permite configurar diferentes blend de alta calidad, que aportan a cada taza la magia necesaria para seducir y encandilar a los amantes del café. Cuentan con una gran variedad de cafés procedentes de todo el mundo (Colombia, Brasil, Papúa Nueva Guinea, Hawai, Puerto Rico, Kenia, Jamaica Blue Mountain, Guatemala, Etiopía, Caracolillo Moka, México, Santo Domingo, Cuba, Costa Rica, etc.) así como té e infusiones de frutas procedentes de los mejores jardines de China, India, Ceilán, Japón, Indonesia, África, etcétera, en una variedad tan amplia que supera en la actualidad los ciento ochenta tipos distintos. La marca complementa su oferta con una Escuela de Formación en la que imparte clases sobre el café y su elaboración en Murcia, Vigo, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca y Portugal.