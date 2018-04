El UCAM quiere prolongar la fiesta en su pista fetiche

El UCAM Murcia CB está en un momento dulce. Ha encadenado dos triunfos consecutivos en Liga ACB, además de eliminar al Pinar Karsiyaka en la Champions League y de clasificarse para la 'Final Four' de Atenas. Pero pasadas las fuertes emociones europeas, los murcianistas se tienen que centrar en la carrera por entrar en los play off por el título, con seis partidos en el próximo mes que serán determinantes. Esta mañana, a las 12.30 horas ( Movistar+/dial 194), tienen los hombres de Ibon Navarro un test importante frente a un rival que se está jugando la vida, el Real Betis Energía Plus.

El Pabellón Municipal San Pablo de Sevilla es un escenario donde se siente cómodo el conjunto universitario. Allí ha ganado en sus últimas cinco visitas y, encima, esta temporada está ofreciendo mejor rendimiento lejos del Palacio. Pero la mejor defensa de la competición tiene un reto frente a un rival sin gran profundidad de banquillo pero con un trío de jugadores formado por Booker -desde su llegada el equipo ha ganado tres de los últimos cinco partidos-, Schlib y Kelly, capaces de generar muchos puntos. «Le das una calabaza y te hacen una canasta», dice Ibon Navarro, quien no puede olvidar el fiasco sufrido ante el Real Betis en la primera vuelta después de tener el partido totalmente controlado en el tercer cuarto. Para buscar la decimocuarta victoria del curso, el técnico espera que el cansancio no pase factura después del esfuerzo físico y emocional realizado por sus jugadores en las dos últimas semanas. El capitán José Ángel Antelo se espera que pueda ofrecer ya algún relevo a Ovie Soko, quien acumula muchos minutos, aunque pese a ello está ofreciendo un alto nivel físico. Marcos Delía, quien descansó el miércoles en la Champions por los cupos, tendrá más protagonismo hoy, aunque Kevin Tumba y Augusto César Lima se adaptan más al perfil necesario para tratar de frenar a Ryan Kelly, un 2,11 metros que promedia 15 puntos y 5 rebotes.

«Fuera de casa son muy fiables, incluso juegan mejor que en su cancha. Es un equipo muy físico, muy exigente, con un juego interior muy reforzado con la llegada de Lima y con un perímetro con muchos jugadores capaces de anotar. Están en un gran momento desde la línea de tres puntos. Te llevan al límite y que te exigen al máximo», dice Óscar Quintana, entrenador del Real Betis, sobre su exequipo, al que derrotó en Murcia en la primera vuelta y frente al que presenta un balance de 9 victorias y 3 derrotas en su carrera.

El ambiente en el Pabellón San Pablo será el mejor de la temporada. La afición, después de dos triunfos consecutivos, se ha movilizado para ayudar a los suyos a buscar la permanencia. Incluso los jugadores del Real Betis de fútbol van a acudir a las gradas para estar con sus compañeros del baloncesto. Pero al UCAM de Ibon Navarro no le asustan los ambientes hostiles esta campaña, como demostró en su triunfo en Turquía frente al Pinar Karsiyaka o el logrado hace una semana en Valencia.