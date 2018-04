El UCAM afronta una final decisiva por el play off

Casi cuatro meses lleva sin ganar el UCAM Murcia lejos de La Condomina, pero si los universitarios son capaces de volver a obtener un triunfo a domicilio, volverán a la batalla por el play off en un abrir y cerrar de ojos. Visita el equipo que entrena Pedro Munitis al Extremadura UD (18.00 horas, Popular TV), en un encuentro que ya recogía la etiqueta de 'final' por el play off hace unas semanas, y que hoy se ha convertido en 'finalísima'. Para el UCAM, todo el trabajo de la temporada, y su objetivo de entrar en play off para luchar por el ascenso, pasan por este partido.

El conjunto universitario es sexto clasificado, a cuatro puntos de distancia de su rival de hoy, un Extremadura que marca esa zona de privilegio. Por tanto, el triunfo de uno u otro contendiente no encuentra más que dos lecturas: si los locales ganan, el UCAM quedaría prácticamente fuera de la batalla, mientras que la victoria universitaria apretaría la clasificación sobremanera. La igualdad del Grupo IV ha querido que dos equipos llamados a liderar la tabla estén sufriendo de forma desmedida esta temporada su propia irregularidad, algo que, en parte, les ha terminado por beneficiar, vistas las trayectorias de uno y otro club.

Tanto UCAM como Extremadura regentan dos de los presupuestos más fuertes de la categoría, pero dinero no es igual a felicidad y estabilidad deportiva: hasta ocho entrenadores, cuatro en cada bando, han pasado por las respectivas áreas técnicas. Pero este 'derbi' del derroche y las malas trayectorias en cuanto a resultados puede terminar por dilucidar, a final de temporada, a uno de los dos rivales como equipo de play off.

El UCAM, que contará por segundo encuentro con Munitis en el banquillo, volvió a verse condenado la pasada semana por su indolencia defensiva. Esa vez fue Javi Jiménez el que marró ante el Melilla (1-1), aunque más preocupante es la mala dinámica lejos de La Condomina: las seis últimas visitas a otros feudos se saldaron con dos empates y cuatro derrotas. Para el encuentro, Munitis contará con la nueva baja de Carlos Moreno, quien se perderá prácticamente lo que resta de temporada por una hernia inguinal.

En el bando azulgrana, Martín Vázquez no podrá contar con los lesionados Pardo, Airam Cabrera y Aitor. El técnico del Extremadura ha destacado durante la semana la dificultad de su equipo para no sufrir atrás, lo que propicia que encaje goles con facilidad. Sin duda, se tratará de un encuentro en el que ambos equipos sufrirán en defensa, vistas sus trayectorias recientes.