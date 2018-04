Salmerón: "Para soñar con ser primeros es clave ganar al Cartagena"

José María Salmerón, el entrenador del Real Murcia, sabe perfectamente que el derbi de mañana ante el Cartagena en Nueva Condomina son mucho más que tres puntos, aunque el hecho de que las matemáticas ponen de relieve que los granas todavía pueden aspirar al primer puesto del Grupo IV de Segunda B. «Somos dos equipos que llevamos números muy parecidos y desde los aficionados hasta los jugadores saben que nuestras opciones de soñar con terminar como líderes pasan por ganarle al Cartagena en un partido que sí calificaría como decisivo en este sentido. Si tenemos la oportunidad de quitarle puntos a nuestro rival después nos quedará ser regulares saber aprovecharlo. La realidad es que si tenemos una oportunidad para ser líderes, pasa por ganarle al Cartagena de forma obligada», explicó un Salmerón que igual de consciente de la dificultad de escalar hasta el primer puesto, también sabe que una hipotética victoria elevaría la moral de su tropa de manera considerable para la importante recta final de la fase regular del campeonato.

Dejando a un lado las posibilidades que tiene el conjunto grana de soñar con el primer puesto, la realidad para Salmerón es que el derbi regional de mañana será «un partido de liguilla de ascenso». «Debe de ser el mejor partido de la temporada por todo lo que lo envuelve. Para mí son ya como partidos de la fase de ascenso. Si nos clasificamos para el play off no vamos a encontrar ningún equipo muy superior al Cartagena, será parecido, pero no muy superior, por lo que se miden dos equipos fuertes y estos partidos son más complicados de planificar y de saber qué puede pasar de antemano», añadió el técnico grana, quien esta semana tendrá que realizar dos descartes que no se vestirán de corto en el derbi que arrancará a las seis y media de la tarde en Nueva Condomina y que será televisado en directo por La 7.

Sobre cómo puede desarrollarse un encuentro de este tipo entre dos rivales que persiguen el mismo camino al final de temporada, Salmerón considera que «nosotros queremos llevar el control y dominar las dos áreas, lo mejor para tener más opciones de conseguir la victoria». «Sí se trata de un partido decisivo y yo tengo la opinión personal y es así de que en estos seis partidos se va a definir de una forma más clara qué equipos van a luchar en la liguilla, ya que aunque pueda parecer otra cosa tenemos equipos por debajo como el Melilla y el UCAM que van a apretar para conseguir sus objetivos y a nosotros no nos queda otra que trabajar», añadió el hombre que precisamente llevó al UCAM al fútbol profesional hace dos campañas con el ascenso a Segunda que firmó con los universitarios.

Hablando concretamente sobre el rival, el equipo de Alberto Monteagudo, Salmerón matiza que sus últimas victorias se han fraguado, en parte, gracias a que han conseguido ver puerta de forma muy rápida, «lo que ya te condiciona el partido». «El Cartagena es un equipo que ataca bien, que sabe replegarse y también ha tenido la fortuna de que en sus últimos choques se ha visto muy pronto por delante en el marcador y eso es justo lo que no queremos que nos pase a nosotros. Nuestra idea más bien es que el partido se les pueda hacer lo más largo posible para ellos, nosotros sabemos bien lo que tenemos que hacer», agregó el jefe del banquillo grana tras haber pasado este curso por el mismo Manolo Sanlúcar y Víctor Basadre de forma interina durante dos jornadas ante de su llegada. «Tenemos que tener la mente fría, estar concentrados y tener confianza, pero que el ambiente no afecte a nadie. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo, estamos mucho mejor que en el choque de la primera vuelta, donde teníamos lesionada a gente importante», concluyó.