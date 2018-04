El peor rival para acabar con una crisis

El Plásticos Romero Cartagena ha perdido la alegría. Parece que consumió su última energía en la Copa de España. Acumula tres derrotas consecutivas en liga que le han hecho perder esa octava posición que hace muy poco parecía que estaba ya en el bolsillo. Cuando restan cuatro jornadas para la conclusión de la temporada regular, el reto de entrar en los play off, que se había convertido ya en una obligación, está cuesta arriba. Pero este equipo está acostumbrado a remar a contracorriente para llegar a la orilla, como hizo al final de la primera vuelta. Por ello, las esperanzas están intactas, aunque hoy tenga enfrente al Movistar Inter (12.00 horas, Teledeporte), el peor rival posible para poner fin a una crisis de identidad y resultados.

Después del doloroso 8-1 encajado en la pista del Santiago, la semana ha sido complicada. Encima, en el ecuador de la misma se conocía que el equipo perdía un jugador para el tramo final al rescindir su contrato el brasileño Pelé, quien no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba de él. Por contra, el club ha hecho otro movimiento de cara a asegurar su portería la próxima temporada, ya que ha renovado al brasileño Marcao por un curso más, quien hoy será titular ante la baja de Raúl Jerez, que se perderá los dos próximos partidos por una lesión en el hombro que sufrió en la pasada jornada.

«Hemos perdido dos oportunidades de acercarnos al nuevo objetivo que el equipo se marcó y ahora tenemos que intentar volver a coger la dinámica ganadora. Tenemos que volver a ser los que éramos antes, con intensidad y agresividad en defensa», dijo ayer Juan Carlos Guillamón, quien apuntó también que «estamos obligados a ganar a Gran Canaria y Aspil Navarra para después jugarnos entrar en el play off en la última jornada».

El técnico recordó que «en el Palacio de los Deportes no hemos perdido, ganamos al Barcelona y tenemos que mantener esa dinámica, poniéndoselo difícil al Movistar Inter. La idea es que el equipo se vaya contento y confiado para esas tres finales que tenemos después», apuntó.

«Competir y llegar al final del partido con opciones de ganar es el objetivo. Tenemos realizar una defensa zonal agrevisa e intensa. Si el equipo cierra bien y mete el pie, podemos hacer algo. Es verdad que llevamos dos partidos que el equipo no ha estado a la altura y no se ha competido bien», puntualizó Guillamón, quien recordó que «no estaba previsto que a cuatro jornadas del final estuviéramos luchando por los play off» y que «estamos pagando tener una plantilla muy corta».

Ique y Fran Fernández, pese a arrastrar algunas molestias, llegan al choque en condiciones, mientras que sobre la baja de Pelé, Guillamón puntualizó que «ha sido por motivos personales, porque su cabeza no estaba aquí y no me daba confianza».

Por otro lado, en las inmediaciones del Palacio, desde las diez de la mañana, los aficionados podrán disfrutar hoy de una gran zona lúdica, donde sobre todo los más pequeños podrán disfrutar, de manera totalmente gratuita, de talleres de pintacaras por cortesía de la peluquería infantil La Terrible Fifí. También, y para todas las edades, se impartirá a partir de las once de la mañana una clase de zumba con el afamado Manu Fernández gracias a la colaboración de Quo Fitness. Entre los participantes en esta actividad de baile, se sorteará una camiseta de entrenamiento del Plásticos Romero Cartagena. Se contará, además, con barra y barbacoa a precios populares organizada por De Otra Pasta y lucirán los stands de patrocinadores como Tourline Express, Pododiz, TeleCartagena y BMW Cartagena Premium, que exhibirá algunos de sus vehículos.