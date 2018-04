Duda: "Es muy importante para nosotros terminar segundos en la Liga"

El entrenador de ElPozo Murcia FS, Eduardo Sao Thiago 'Duda', dijo ayer antes de recibir al Aspil Vidal Ribera Navarra en el choque de esta noche a las nueve y cuarto en el Palacio que quieren ser segundos y afrontan cada partido como una final. Restan cuatro jornadas para concluir el campeonato liguero, y el equipo murciano se ha conjurado «para afrontar cada partido como si fuese una final pero en el sentido real». «Con la actitud propia de una final durante la semana y después preparar tácticamente el partido», aseveró el técnico.

Duda añadió que «cada partido es muy importante para nosotros y vamos a tratarlo como si fuese una final por un título, y así hacer frente ante cada rival a sus virtudes, y estar lo más listo posible para aprovechar sus posibles defectos». En ese sentido subrayó que «queremos ser segundos, es muy importante para nosotros. Primero por el factor cancha en una posible semifinal de Liga, en un hipotético tercer partido que se decida en tu casa. Y luego por honor que te da ser segundos. Y aunque esto no te da el título si es muy importante».

Asimismo indicó que «quedan cuatro partidos y son posibles de ganar, pero debemos ir uno a uno. Y sobre todo, porque no habrá más posibilidades, no veo a Barça o Inter fallando los tres encuentros que le quedan», por lo que, según el técnico del equipo murciano, «tenemos que ganar nuestros partidos para ser segundos en Liga regular». Respecto a Aspil Vidal, Duda destacó que «es de los equipos que mejor juega al fútbol sala, con una defensa técnicamente muy trabajada, aunque luego no tiene la calidad en su plantilla que podemos tener nosotros».

Por lo que «habrá que buscar sus lagunas y fallar poco para evitar que se pongan por delante en el marcador». Además, resaltó que «nos ha creado complicaciones a nosotros y a todos». «En la primera vuelta en su casa ganamos (1-4) pero fue muy difícil. Ganamos más por calidad en situaciones concretas que por el juego en general», recordó. Así que «tendremos que hacer un buen partido ante un rival duro que viene de ganar tres partidos y se ha metido en los 'Play off', situación que quiere mantener sea como sea».