El UCAM disputará la Final Four en Atenas

El UCAM disputará la Final Four en Atenas

El UCAM CB Murcia viajará hasta Grecia para disputar la primera Final Four de su historia en una competición europea. La Basketball Champions League ha anunciado hoy mismo que Atenas será la ciudad que acoja la fase final del torneo y se celebrará en el histórico Oaka Arena. Un pabellón que es capaz de acoger a unos 20.000 espectadores, aproximadamente, y que fue utilizado por diferentes modalidades para los Juegos Olímpicos del 2004. Además, este estadio es la 'casa' del Panathinaikos, equipo que ya ha conseguido su billete para el play off de la Euroliga. La fase final de la Champions League se disputará el fin de semana del 4 al 6 de mayo y en los próximos días se conocerán los cruces de las semifinales.

El AS Mónaco, el MHP Riesen Ludwigsburg alemán y el AEK Atenas, que actuará como local, serán los rivales a los que se deberá medir el UCAM en su primera Final Four en Europa. Ciudades como Niza, petición del Mónaco, o Murcia habían sido las otras candidatas que finalmente no han podido convertirse en sede.