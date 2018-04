El UCAM CB Murcia controla la euforia antes de pelear por alcanzar la 'Final Four'

Se espera una gran entrada mañana en el Palacio para arropar a los de Ibon Navarro.

La mejor versión del UCAM CB Murcia ha llegado en el inicio del tramo decisivo de la temporada. Los universitarios han equilibrado su ya representativa defensa con un ataque en el que todos tienen protagonismo y la última evidencia de esto llegó el domingo en el triunfo ante el Valencia Basket, donde los de Ibon Navarro fueron muy superiores al vigente campeón del a Liga ACB. Ese partido se sumó a la brillante primera mitad en Turquía de hace una semana en la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Pinar Karsiyaka y el UCAM buscará terminar mañana, a las 20.30 horas en el Palacio, el trabajo que dejó a medias hace siete días.

El conjunto murciano peleará por seguir haciendo historia y alcanzar una 'Final Four' en su segunda participación en Europa. Sin embargo, nadie quiere echar las campanas al vuelo antes de tiempo. Pese a contar con 14 puntos de ventaja tras superar todos los obstáculos y las triquiñuelas al límite del reglamento que empleó el Karsiyaka, junto a los lanzamientos de objetos por parte de algunos aficionados que le ha supuesto una sanción de dos partidos a puerta cerrada y 20.000 euros de multa, el UCAM no se fía de un rival que ya se llevó la victoria del Palacio en la fase de grupos y que cuenta con jugadores con talento suficientes como para 'romper' la eliminatoria.

«Es una eliminatoria muy peligrosa. Cuando tienes que remontar vas pecho descubierto y ellos tienen mucha calidad. Nos va a costar mucho ganarles, pero si somos capaces de mantener la concentración tendremos muchas opciones de pasar», dijo Ibon Navarro, entrenador del equipo murciano, sobre el duelo al que se medirá mañana el UCAM tras vencer en Valencia. En la misma línea se mostró ayer Alejandro Gómez, director general del club universitario, sobre los cuarenta minutos que todavía restan para alcanzar la recompensa que todos buscan. «Tenemos que jugar partiendo desde cero, pensar que no tenemos ningún rédito y saber que habrá momentos de complicación y dudas. No hay que utilizar matemáticas y habrá que apretar», dijo Alejandro Gómez y añadió que «quien venga al Palacio pensando que acude a una fiesta, será mejor que se quede en casa».

Sobre los hechos ocurridos la pasada semana en el duelo de ida que han desencadenado en la sanción al Pinar Karsiyaka y que el UCAM supo sacar adelante pese a todos los contratiempos, Gómez señaló que siente «impotencia» por ese castigo. « La FIBA le hace un gran favor a la Euroliga y debe realizar las cosas de otra manera en la Champions League. Esto lo veía por televisión siendo niño y parece que el tiempo no haya pasado. Me gustaría que no volvieran a ocurrir estos incidentes en este maravilloso deporte que es el baloncesto», explicó.



Tras lo vivido hace una semana y por la importancia del choque, se espera una magnífica entrada mañana en el Palacio para arropar a los universitarios hasta una fase final europea. La promoción de dos entradas gratuitas por abonado se agotó ayer. El club ha reservado el 10 por ciento del aforo para la venta en la página web (www.ucammurcia.com/entradas), que continuará hasta el miércoles a las 14.00 horas con precio único de 10 euros. Una hora antes de inicio del encuentro se abrirán las taquillas con las localidades que queden.