Pelé deja el Plásticos Romero a 4 jornadas de acabar la Liga

El Plásticos Romero, equipo de fútbol sala que milita en Primera División, ha anunciado la rescisión de contrato de Leonardo Dos Santos, conocido futbolísticamente como Pelé, cuando solo restan cuatro jornadas para la conclusión del campeonato regular. El futbolista, que llegó este verano para competir por primera vez en la

liga española, queda desligado de la entidad cartagenera por motivos personales, volviendo a su ciudad de origen en los próximos días, según explica el club cartagenero en un comunicado de prensa.

Pelé ha quedado desvinculado del acuerdo que tenía hasta el próximo mes de mayo justo en el momento en el que el conjunto dirigido por Juan Carlos Guillamón más se está jugando en la temporada, que es su participación o no en la fase por el título liguero.

No obstante, el ala no ha rendido al nivel esperado por todos, especialmente por su entrenador. Ha disputado un total de 20 encuentros y fue titular en solo cuatro de ellos. Ha anotado un total de ocho tantos y se marcha del equipo por la puerta de atrás, casi sin hacer ruido.

"Desde el Club agradecer a Pelé su dedicación a lo largo de la temporada y desearle el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos tanto personales como profesionales", explicaba la entidad cartagenera en la misma nota de prensa.