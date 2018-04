El Ayuntamiento de Cartagena pone 5 autobuses para que la afición acuda al derbi

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Catagena pondrá 5 autobuses a disposición de los aficionados del FC Cartagena que quieran asistir al derbi que se disputará en la Nueva Condomina el próximo domingo, 8 de abril.

La concejala de de Deportes, Obdulia Gómez, ha destacado que se ha conseguido gracias al pratrocinio de seis empresas del municipio, que son: Collados Sport, Cede-Gestión Idyo S.L., Cabisuar, Casa Tomás y Estación de Servicio BP en Cartagena.

Estos vehículos, unidos a los que ha puesto la Federación de Peñas del FC Cartagena, suman cerca de una veintena autobuses. La edil ha afirmado que "desde el Ayuntamiento queremos contribuir a que los cartageneros vayan a animar a nuestro equipo en el próximo encuentro, en un ambiente de deportividad y de cordialidad".

Los aficionados que estén interesados pueden acudir a las oficinas del club en el Estadio Municipal Cartagonova para solicitar su plaza, tanto si son abonados como si no lo son.

La concejala ha recordado que los autobuses saldrán de la explanada del estadio a las 16.15 horas, junto con el vehículo que llevará al equipo hasta la Nueva Condomina.

Las peñas promocionan viaje a Murcia por 25 euros para abonados con entrada incluida -ésta cuesta 20 euros- y 28 euros en caso de no ser abonado. En el caso de que el seguidor quiera comprar su entrada por su cuenta, el desplazamiento le saldrá por 5 euros en caso de los abonados y 8 euros para los no abonados.

Además, el club cartagenerista también ofrece la posibilidad de adquirir una camiseta exclusiva del derbi color negro con el lema: ´Aquí Está Tu Rugido´.