Las peñas del Cartagena ofrecen plan de viaje para el derbi desde 25 euros

Las peñas del FC Cartagena ya se han movilizado para el encuentro que se disputa este próximo domingo a partir de las seis y media en Nueva Condomina ante el Real Murcia. Promocionan viaje a Murcia por 25 euros para abonados con entrada incluída -ésta cuesta 20 euros- y 28 euros en caso de no ser abonado. En el caso de que el seguidor quiera comprar su entrada por su cuenta, el desplazamiento le saldrá por 5 euros en caso de los abonados y 8 euros para los no abonados.

Las inscripciones se pueden efectuar desde esta misma mañana de lunes hasta las dos de la tarde. Luego las oficinas se abren de cinco a ocho hasta el próximo jueves. El viernes el horario solo será de mañana, de diez a dos.

La Federación de Peñas del FC Cartagena invitará a todos los que viajen a Murcia en autocar a un café en la Terraza del Cartagonova a las tres y media de la tarde.

El plan de viaje es el siguiente: Salida a partir de las cuatro y media desde el estadio Cartagonova rumbo a Murcia y llegada a Nueva Condomina a las cinco y veinte de la tarde. El regreso se efectuará a las ocho y media de la noche, con fin del trayecto a las nueve y media.

Desde la FPFCCT se ha mandado un mensaje de concordia, respeto y deportividad en una semana que será muy movida entre ambas aficiones. En su mensaje para los seguidores que acudan a Nueva Condomina, los peñistas dicen ´Es un derbi, no una batalla. Disfrutemos del partido´.