El UCAM Murcia solo empata en el estreno de Pedro Munitis

El UCAM Murcia solo ha empatado ante La Condomina ante el Melilla (1-1) en el estreno de Pedro Munitis en el banquillo. Los locales se adelantaron en la primera parte y los visitantes empataron en la segunda. De esta forma se aleja un poco más la posibilidad de alcanzar el play off de ascenso.

Pedro Munitis puso en el terreno de juego un once inicial con el centrocampista Vivi incrustado entre los otros dos centrales del equipo, Dani Pérez y Fran Pérez, y dio más libertad a Kitoko, por la derecha, y Góngora, por la izquierda, para subir al ataque. Con Cristian Bustos y Urko Arroyo como mediocentros y Marc Fernández y Julen Colinas en las bandas, dejó a Manu Onwu como referencia ofensiva.

La primera parte estuvo controlada por los locales, aunque también sufrieron un par de sustos que no tuvieron consecuencias. A los 19 minutos de juego, cuando los universitarios aún no habían lanzado a la puerta contraria, Julen Colinas abrió el marcador. Fue una jugada colectiva que nació de las botas de Urko Arroyo, quien conectó con Marc Fernández, quien llegó hasta la línea de fondo para dar un pase hacia atrás que cazó el futbolista de San Sebastián, que puso el balón donde Dani Barrio no podía llegar.

A partir de ese instante el UCAM se creció, se creyó más poderoso, y Julen Colinas, en el 24, volvió poner a prueba a un Dni Barrio que esta vez sí acertó a desviar la trayectoria del balón. El Melilla lo intentó a través de una falta botada por Zelu que conectó con la cabeza de Yacine, quien remató de cabeza desviado. Era la segunda ocasión del conjunto visitante, que en el minuto 17, antes de hacer el 1-0 los locales, casi sacan petróleo de un fallo de la zaga que corrigió Fran Pérez, que sacó providencialmente la pierna para evitar que Yacine batiera a Javi Jiménez.

Los universitarios controlaron bien el ritmo del juego, siendo protagonistas pero sin llegar a la meta contraria con el peligro necesario como para hacer el segundo tanto. El Melilla tampoco encontró grietas en la zaga local y el choque llegó al descanso con 1-0 y con la sensación de superioridad del UCAM.

El equipo murciano pudo matar el choque en el arranque de la segunda parte, pero no lo logró y de ello se aprovechó el rival, que en el minuto 59, gracias a un remate de cabeza de Yacine, que aprovechó una salida en falso del guardameta Javi Jiménez, hizo el 1-1. El UCAM perdió entonces toda la frescura que hasta ese instante le había llevado a tener dos buenas ocasiones en las botas de Manu Onwu. Intentó aportar frescura en ataque Pedro Munitis con la entrada de Isi Ros y Gerard Oliva, pero el futbolista de Las Torres de Cotillas y el catalán no conectaron sobre el césped.

Incluso pudo llevarse los tres puntos el Melilla en otro remate de cabeza de Yacine a diez minutos del final, pero el disparo se marchó alto por muy poco.

El UCAM tuvo aún otra oportunidad para hacerse con el triunfo. Fue en un disparo de falta de Góngora. El zurdo envió el esférico a la derecha del portero Dani Barrio, quien realizó una gran estirada para evitar el tanto.