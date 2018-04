El Cartagena gana con el nudo en la garganta

El Cartagena-Extremadura ha sido la secuela del Cartagena-UCAM Murcia. Durante ochenta minutos el Cartagonova fue una fiesta, viendo un partido sublime de los suyos, que ganaban cómodamente por 3-0. Pero en los últimos instantes dos golazos del conjunto de Almendralejo provocaron que los locales sufrieran hasta el último minuto de descuento. Aketxe, que abrió la lata, y Rubén Cruz, con un doblete, exhibieron un estado de forma imparable para dejar el partido encarrilado, haciendo añicos a uno de los equipos punteros del grupo IV hasta que llegó esa reacción final. De esta manera, el conjunto albinegro llegará al derbi como colíder, empatado con el Marbella a 60 puntos.

Monteagudo no proponía grandes novedades en su once titular, ni siquiera en la portería. Pau Torres sigue esperando para regresar al once, porque el manchego confía hasta el momento en Marcos Morales. El Cartagena salía con Marcos; Óscar Ramírez, Moisés, Josua Mejías, Jesús Álvaro; Cristo, Cordero, Chavero, Hugo; Aketxe y Rubén Cruz.

En solo tres minutos los albinegros ya habían asestado el primer golpe a los extremeños. La clase de Chavero apareció antes de lo esperado. El catalán condujo hasta la frontal, la tocó para Rubén Cruz y el andaluz la devolvió de primeras a Chavero. Sin pensarlo dos veces, el mediocentro le puso un pase de oro a Aketxe, que no perdonó en el mano a mano. Era el primero de la tarde y el decimotercero en la cuenta particular del atacante vasco esta temporada.

Al Extremadura le costó recuperarse de un gol tan tempranero, más aún cuando los de Almendralejo acusan un momento difícil en cuanto confianza y a los tres minutos ya perdían en casa del colíder. En el minuto 27, un testarazo de Borja García tras un saque de esquina se estrelló en el palo.

Era su oportunidad para igualar el partido, pero se escapó por centímetros, y un minuto después vieron como el Cartagena aumentaba su ventaja. Aketxe esta vez hizo de asistente, se coló hasta la línea de fondo y la dejó atrás para Rubén Cruz. El andaluz acudió fiel a su cita con el gol, y solo tuvo que poner el pie con firmeza para ampliar la renta de su equipo.

En los instantes posteriores el Extremadura parecía noqueado. Un testarazo de Aketxe pudo dejar el partido casi sentenciado en la primera parte, pero se escapó por centímetros. Al filo del descanso, el Extremadura otra ocasión imperdonable, a cargo de Jesús Rubio. Enric Gallego se la dejó de cara, pero el tiro del mediapunta se fue rozando la madera.

El técnico del Extremadura, Rafael Martín Vázquez (uno de los integrantes de la famosa ´Quinta del Buitre´), cambió el esquema y pasó a jugar con tres centrales. El equipo tampoco lo notó demasiado. El partido se enredó y ahí el Cartagena tenía cosas que perder, con tantos jugadores apercibidos de sanción. Moisés vio la cartulina y se perderá el derbi de la próxima jornada contra el Real Murcia.

Con el partido encarado, Monteagudo empezó a reservar piezas de cara al derbi. Aketxe, cada vez más cerca de la categoría de héroe, se marchó enfadado por el cambio pero con otro gol en su mochila.

En unos instantes de toma y daca, Marcos justificó la confianza que le ha dado Monteagudo con una parada salvadora. El testarazo de Enric Gallego iba perfectamente colocado, pero el madrileño metió la mano abajo para evitar un gol cantado.

Con tantos huecos, era cuestión de tiempo que el Cartagena metiera el tercero. Rubén Cruz agradeció un regalo de la defensa para plantarse en el mano a mano y, con toda la templanza del mundo, batir entre las piernas al meta rival.

En medio de la fiesta, llegó Kike Márquez para ejecutar una falta desde la frontal y anotar el 3-1. El Cartagena se quedó helado durante unos instantes, porque esa película ya la habían visto. En el minuto 87, Álex Díez se sacaba un zapatazo de la chistera desde muy lejos para poner el 3-2 y poner el nudo en la garganta a los albinegros. Sin embargo, era demasiado tarde y, aunque tuvieron acercamientos a balón parado, los de Almendralejo no pudieron marcar el tanto del empate. Esos tres puntos de oro se quedaron en el Cartagonova.