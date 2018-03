El UCAM Murcia CB considera insuficiente la sanción al Pinar Karsiyaka

El UCAM Murcia Club Baloncesto está molesto con la FIBA. En el seno de la entidad se considera leve el castigo impuesto al Pinar Karsiyaka por los graves incidentes vividos el pasado martes en el encuentro de ida de la Champions League, que concluyó con victoria para los jugadores de Ibon Navarro por 65-79.

El jueves por la tarde, a través de un comunicado, la FIBA anunció que el castigo impuesto al club turco era de 20.000 euros y clausura de su pista dos partidos, que tendrá que cumplir en su próximo participación en la competición europea.

Desde el club murciano, debido a la gravedad de lo vivido en el Arena Karsiyaka el martes, se considera insuficiente el castigo impuesto.

El entrenador del equipo, Ibon Navarro, no ha querido ahondar en rueda de prensa todo lo que rodeó al partido, con el masivo lanzamiento de objetos y la rotura del marcador que provocó que el choque durara más de tres horas. El vasco ha querido centrarse en el partido de Liga ACB que tiene su equipo este domingo en Valencia: "Vamos a empezar a hablar del Valencia y no de otra cosa. Tenemos que estar centrados en ganar allí para seguir cerca de los play off", dice Navarro, quien conoce bien al club taronja, ya que fue entrenador ayudante de Paco Olmos hace unas temporadas. El preparador murcianista ha lanzado también un mensaje a sus jugadores: "A partir del domingo a las ocho y cuarto de la tarde empezaremos a pensar en los que nos viene el miércoles que viene -partido de vuelta de la Champions League en el Palacio-. Nuestra intención ahora es olvidarnos de todo lo ocurrido esta semana para visitar al campeón de Liga", ha dicho.

El equipo murciano, después de una mala racha, ha vuelto a la senda de la victoria, recuperando la confianza que había perdido. Por ello, Ibon Navarro, en un mensaje ambicioso, ha dicho no sabe "si es el mejor momento hasta ahora del equipo, pero espero que no sea el mejor de la temporada".

Augusto César Lima, quien aportó 24 puntos en el triunfo ante el Pinar Karsiyaka, está empezando a brillar con el UCAM Murcia. Ibon Navarro ha dicho sobre el hispanobrasileño que "Lima ha sumado efectivos a una posición que estaba bien cubierta con Kevin Tumba y Marcos Delía, pero está claro que es un jugador con mucha calidad, de nivel Euroliga, que nos ha posibilitado jugar con parejas de pívots grandes, con las cosas buenas y malas que tiene a nivel táctico. Además, aporta mucho a la química del grupo, y eso también se ha notado".

Ibon Navarro también se ha referido a las posibilidades de su equipo de entrar en los play off por el título de la ACB: "A estas alturas estamos con el mismo número de victorias y derrotas de la primera vuelta después de haber jugado contra los mismos rivales. Ahora hay que ir partido a partido, porque si empezamos a hacer quinielas, las cuentas no salen. Hay que pensar que vamos a jugar a Valencia y que tenemos que intentar hacer nuestro juego para si hay alguna posibilidad de ganar en la cancha del campeón, hacerlo", ha terminado diciendo.